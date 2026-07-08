Resumen: Tras la polémica por el mural en Medellín, Fico Gutiérrez y la Defensoría del Pueblo acordaron crear mesas de trabajo sobre protesta social.

El alcalde Fico y la defensora del Pueblo acuerdan mesas de trabajo tras la polémica por el mural

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunió con la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, tras la polémica generada por la participación de funcionarios de la Defensoría en la elaboración de un mural en la ciudad, el pasado sábado 4 de julio.

Como resultado del encuentro, ambos se comprometieron a instalar mesas de trabajo para revisar los protocolos de atención a la protesta social en Medellín.

En rueda de prensa, el mandatario calificó el encuentro como positivo: «fue una buena reunión donde hablamos de muchos temas», afirmó, y explicó que abordó con la defensora la carta en la que solicitó investigar lo ocurrido con el mural.

Según Gutiérrez, Marín le indicó que el acompañamiento de la Defensoría a comunidades hace parte de sus funciones, aunque se comprometió a revisar actas y documentos del puesto de mando unificado antes de sacar conclusiones.

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El alcalde reiteró su respaldo a la protesta pacífica, pero fue enfático al señalar los límites frente a quienes afectan el espacio público: «Yo siempre voy a respetar la protesta pacífica y la libre expresión. Pero yo vuelvo, insisto, porque hay unas pocas personas que insisten en destruir y en dañar el espacio público que es de todos».

Durante la reunión también se trataron otros temas, como la preocupación por la incidencia de grupos armados a nivel nacional y local, la situación de las víctimas del conflicto y los avances en la construcción de una nueva cárcel, que según Gutiérrez estará lista en abril de 2027 y permitirá resolver el hacinamiento en las estaciones de policía.

Por su parte, la defensora Iris Marín solicitó al alcalde adoptar medidas para evitar la estigmatización de la institución y de sus funcionarios, subrayando el papel de la Defensoría en garantizar la participación de todas las voces en medio de la polarización política del país.

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