¡Hoy juega Colombia! La ‘Sele’ inicia su camino en el Hexagonal Final ante Ecuador por el CONMEBOL Sub-20

La Selección Colombia Femenina inicia hoy su camino en la fase definitiva del CONMEBOL Sub-20. Este lunes 16 de febrero, el equipo nacional debutará en el Hexagonal Final enfrentando a su similar de Ecuador en el estadio CARFEM de Ypané, Paraguay.

El encuentro está programado para las 8:00 p.m. hora de Colombia y se perfila como un duelo clave para las aspiraciones del conjunto tricolor en el certamen continental.

Como preparación inmediata para este compromiso, el equipo cumplió con una intensa jornada de entrenamiento este domingo en territorio paraguayo.

Bajo la dirección del profesor Carlos Paniagua, el cuerpo técnico priorizó la estrategia y el ajuste de detalles tácticos.

La sesión matutina comenzó con ejercicios enfocados en la movilidad y la velocidad, seguidos de rondos condicionados para mejorar la precisión a uno y dos toques, mientras que la segunda parte se centró exclusivamente en el análisis del plan de juego y el posicionamiento defensivo y ofensivo necesario para superar a las ecuatorianas.

El director técnico Carlos Paniagua expresó su confianza en el plantel durante una atención a FCF Media, señalando que el grupo llega en óptimas condiciones físicas y mentales.

El estratega destacó que, si bien la motivación es alta tras lo demostrado en la primera fase, el equipo mantiene los pies en la tierra reconociendo que el Hexagonal será una instancia de máxima exigencia y competitividad.

En la misma línea, la capitana y guardameta Luisa Agudelo compartió sus impresiones positivas, reafirmando el compromiso de las jugadoras por llevarse los primeros tres puntos.

Para los aficionados que deseen seguir de cerca el debut de las juveniles, el partido contará con diversas opciones de transmisión en vivo.

El compromiso podrá verse a través de las señales de Gol Caracol y Fútbol RCN HD2, así como por las plataformas digitales de la APP Canal RCN y la señal de TV DITU. Con todo listo en Ypané, Colombia salta a la cancha con la ilusión de dar el primer paso firme hacia el título sudamericano.

