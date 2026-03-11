Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Hombre entró desnudo a consultorio en Bogotá y fue capturado tras actos obscenos

Un hecho que generó indignación entre trabajadores de la salud y ciudadanos se registró en el sur de Bogotá, luego de que un hombre ingresara desnudo a un consultorio clínico y realizara actos obscenos frente al personal del lugar.

La situación ocurrió durante la mañana del pasado martes 10 de marzo en inmediaciones del parque de la iglesia del Santuario del Divino Niño del 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal.

Según quedó registrado en cámaras de seguridad, el sujeto, que tenía el rostro cubierto con un velo negro y vestía únicamente una prenda oscura en la parte superior del cuerpo, ingresó a un consultorio.

Una vez dentro del establecimiento, el hombre comenzó a realizar actos obscenos, tocando sus partes íntimas frente a las trabajadoras del lugar. Ante la situación, el personal del consultorio reaccionó de inmediato y logró expulsarlo del establecimiento.

El sujeto intentó huir del lugar; sin embargo, unidades de la Policía Nacional de Colombia lograron capturarlo a pocos metros del consultorio.

Las autoridades informaron que el detenido tiene 31 años y cuenta con antecedentes relacionados con un caso de abuso sexual ocurrido en 2015.

Por estos hechos, el hombre deberá responder ante la justicia por el delito de injuria por vías de hecho, conducta que en Colombia puede acarrear penas de prisión que van aproximadamente de 16 a 54 meses, además de sanciones económicas que dependen de la gravedad del caso y de factores como la reincidencia.

