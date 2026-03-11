Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
    ¿Iba ‘arriado’? Bus casi termina volcado en Manrique Oriental; gracias a Dios no hay heridos

    Según el reporte el bus colisionó contra un automóvil y luego terminó encunetado. Por fortuna no se presentaron lesionados.

    Publicado por: Julian Medina

    Resumen: El 11 de marzo de 2026, a las 07:33 a. m., se registró un accidente de tránsito en el sector de Manrique Central (Cr41_70A) cuando un vehículo perdió el control y colisionó contra un automóvil, terminando en un antejardín con riesgo de volcamiento. A pesar de la espectacularidad del incidente, el reporte oficial confirma que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales, limitándose el evento a daños materiales atendidos por aseguradoras. En el sitio fue necesaria la intervención de una grúa pluma para asegurar la escena, la cual no cuenta con registros de cámaras de seguridad.

    En la mañana de este miércoles, 11 de marzo, se registró un aparatoso incidente de tránsito en el sector de Manrique Central, específicamente en la Carrera 41 con Calle 70A. El reporte, ingresado a las 07:33 a. m., describe una colisión que por poco termina en tragedia.

    Los hechos

    Según el informe preliminar, el incidente ocurrió cuando un vehículo —aparentemente un bus— perdió el control y colisionó contra un automóvil particular. El impacto fue tal que uno de los vehículos terminó en el antejardín de una vivienda con un alto riesgo de volcamiento.

    Saldo del incidente

    Afortunadamente, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni víctimas mortales. Los daños se limitaron a afectaciones materiales en ambos automotores y en la propiedad donde quedó encallado el vehículo.

    Atención de la emergencia

    El personal de emergencias brindó apoyo en el sitio para controlar la situación. Debido a la posición inestable del vehículo, fue necesaria la intervención de una grúa pluma para realizar las maniobras de extracción de forma segura.

    Aunque en la zona no se encontraron registros de cámaras de seguridad que captaran el momento exacto del choque, las aseguradoras ya se han hecho cargo del proceso de conciliación y reparación de daños.

    Julian Medina

    Jefe de redacción. Escribo por pasión y vocación. Seguidor del fútbol y amante de la historia y cultura de Medellín.


