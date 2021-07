Actor de ‘Jackass’ es mordido por un tiburón

Durante una de las acrobacias para un programa especial de tiburones, el actor Sean McInerney, mejor conocido por su papel en ‘Jackass’, sufrió una mordedura de tiburón.

De acuerdo con los testigos, McInerney fue sacado rápidamente del agua, sin embargo, sufrió una mordedura significativa en la mano dejándolo con daños en las arterias, los tendones y varios puntos.

Sean McInerney fue mordido por un tiburón pese a salir ileso de otras acrobacias en un estanque lleno de estos animales. Durante la maniobra, el actor saltó por encima del tanque en donde había al menos 10 tiburones, perdió el equilibrio y cayó dentro.

Our new @jackassworld star, @Poopiesgram, gets his hand mangled by a shark on our Jackass #SharkWeek special tonight at 10pm on @Discovery (already streaming now on @discoveryplus). Let’s go!!! pic.twitter.com/Gw76PPVhyd

— Steve-O (@steveo) July 12, 2021