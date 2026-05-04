Resumen: La Alcaldía de Bello convoca a 10.387 migrantes venezolanos para actualizar su acreditación de salud antes del 30 de junio de 2026.

¡No se quede sin médico! Más de 10 mil venezolanos en Bello están a un punto de perder su salud por este trámite

Un llamado de urgencia emitió la Alcaldía de Bello para evitar un colapso en la cobertura médica de miles de ciudadanos venezolanos radicados en el municipio.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Salud, un total de 10.387 ciudadanos venezolanos afiliados al Régimen Subsidiado corren el riesgo de que su servicio médico y el de sus familias sea suspendido si no realizan la actualización obligatoria de su acreditación de permanencia.

El plazo máximo para cumplir con este requisito legal vence el próximo 30 de junio de 2026, por lo que las autoridades han habilitado puntos de atención especial para agilizar el proceso y garantizar que nadie se quede por fuera del sistema.

Esta gestión, que por normativa nacional debe realizarse cada cuatro meses, es indispensable para validar que el beneficiario sigue residiendo en la ciudad y cumple con las condiciones de ley.

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Los ciudadanos venezolanos interesados en ponerse al día deben presentar documentos básicos que certifiquen su domicilio, tales como una factura reciente de servicios públicos, un contrato de arrendamiento vigente, la encuesta del Sisbén con fecha de expedición no mayor a un mes, o una declaración extrajuicio de vecindad.

Es fundamental que el trámite incluya la copia del Permiso de Protección Temporal (PPT) de cada uno de los integrantes del núcleo familiar, sin excepción alguna.

La alcaldía de Bello recordó que los puntos autorizados para recibir esta documentación son las sedes de la E.S.E. Bello Salud y la oficina de Atención al Usuario de la Secretaría de Salud, ubicada en el barrio Mánchester.

Los horarios de atención están dispuestos de lunes a jueves en jornada partida y los viernes hasta las 4:00 p.m.

La medida se sustenta en decretos nacionales que regulan la permanencia en el sistema de salud, por lo que el incumplimiento del plazo derivará automáticamente en la desactivación del servicio.

Con esta estrategia, Bello busca mantener el orden administrativo y asegurar que la población migrante reciba la atención necesaria sin interrupciones por trámites vencidos.

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