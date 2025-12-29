Menú Últimas noticias
    Procuraduría asume casos de acoso sexual tras incendio en el Politécnico Jaime Isaza

    Tras el incendio en el Politécnico Jaime Isaza, la Procuraduría asumió las investigaciones por presunto acoso sexual.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Encapuchados provocaron incendio dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid
    Fotos tomadas de redes sociales.
    Procuraduría asume casos de acoso sexual tras incendio en el Politécnico Jaime Isaza

    Resumen: La Procuraduría asumió la investigación por presunto acoso sexual en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid tras el incendio provocado por encapuchados.

    La Procuraduría General de la Nación asumió de manera prioritaria las investigaciones relacionadas con presuntos casos de acoso sexual en materia laboral al interior del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, luego de los graves disturbios registrados el pasado 9 de diciembre, cuando encapuchados incendiaron una de las oficinas administrativas de la institución.

    De acuerdo con el Ministerio Público, la decisión se tomó tras aplicar el poder preferente contemplado en la Circular 06 de 2025, con el objetivo de revisar posibles irregularidades en la forma como la universidad habría tramitado denuncias por acoso sexual y acoso laboral, las cuales, según versiones del estudiantado, se habrían presentado desde hace varios años sin una respuesta oportuna.

    El ente de control indicó que investigará si las autoridades universitarias incurrieron en omisiones o demoras injustificadas frente a estas denuncias, las cuales habrían generado un ambiente de inconformidad que derivó en los hechos violentos que hoy son materia de investigación penal.

    Aunque los actos vandálicos continúan siendo analizados por las autoridades judiciales, la Procuraduría confirmó que dentro de la institución ya existe un proceso disciplinario con fallo de primera instancia relacionado con estos hechos, el cual será evaluado nuevamente por el organismo para garantizar imparcialidad y transparencia.

    Entre tanto, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia rechazaron de manera contundente el incendio ocurrido en el campus universitario y anunciaron una recompensa de hasta $100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los cerca de 20 presuntos responsables de estos actos.

