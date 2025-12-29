Menú Últimas noticias
    ¡Se acabó el calvario! Abren paso en la vía Dabeiba–Mutatá tras días de embotellamiento

    ¡Atención viajeros! Por fin hay luz verde en la vía Dabeiba–Mutatá, pero ojo, el paso es restringido.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Foto de X @AutopistasUraba.
    Resumen: Habilitan paso a un carril en la vía Medellín - Urabá, entre Dabeiba y Mutatá, tras 72 horas de cierre. Conozca el impacto en el transporte y las rutas alternas.

    Tras casi tres días de parálisis total y angustia para miles de personas, la concesión Autopistas de Urabá confirmó la reapertura parcial de un carril en el tramo que comunica a los municipios de Dabeiba y Mutatá.

    Esta decisión busca descongestionar el corredor estratégico que conecta a Medellín con el Urabá, el cual se vio severamente afectado por el desprendimiento de tierra y rocas ocasionado por las fuertes lluvias que han azotado al departamento de Antioquia en la última semana.

    Las empresas de transporte legal que operan en este corredor debieron cancelar o modificar sus 70 frecuencias diarias, dejando a los pasajeros en una situación de incertidumbre total.

    Lea también: Diciembre entra en su última semana con hospitales llenos por quemados en Antioquia

    Durante el tiempo que duró el bloqueo, los conductores que no podían esperar se vieron obligados a realizar un “viaje eterno” por vías alternas como Yarumal o Remedios, lo que alargó el recorrido por lo menos nueve horas más y provocó que el precio de los pasajes se fuera a las nubes.

    A pesar de que ya hay paso restringido, la situación sigue siendo de alerta máxima. El personal técnico de la concesión se encuentra en los puntos críticos vigilando que la montaña no se vuelva a venir abajo, ya que el terreno sigue inestable por la humedad.

    Las autoridades viales han sido enfáticas en que el tránsito fluido dependerá de que el clima colabore, pues si las lluvias regresan con fuerza, se ordenarán cierres preventivos de inmediato para evitar una tragedia.

