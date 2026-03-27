Resumen: Tras la dimisión de Acxan Duque Gámez, su estrategia de defensa quedó en manos de dos reconocidos juristas que buscarán demostrar la ausencia de dolo en el incidente del chat

¿Acoso o error? Defensa del exViceministro de Igualdad asegura que imagen íntima fue enviada por error al chat de subalterna

Minuto30.com .- El escándalo que rodea al exviceministro (e) de Igualdad, Acxan Duque Gámez, ha tomado un nuevo rumbo. Luego de que la senadora Paloma Valencia denunciara un presunto acoso sexual contra una funcionaria, el equipo jurídico del exfuncionario emitió un comunicado oficial asegurando que se trató de un equivocación técnica y que el hilo completo del chat demuestra su inocencia.

La tesis del “envío errado”

Según el abogado Santiago Trespalacios, Duque Gámez estaba convencido de enviar la fotografía a su pareja sentimental, pero por un error de selección en la aplicación de mensajería, terminó en el chat de la funcionaria. La defensa sostiene que:

El exviceministro habría pedido perdón en el mismo chat minutos después del envío, antes de que el tema supuestamente escalara. La prueba reina de ellos es el hilo completo de la conversación acreditaría que el destino original era su pareja.

Según se evidencia en el chat, Acxan Duque Gámez reportó el hecho por iniciativa propia a Talento Humano esa misma mañana.

El viceministro, al parecer, cometió un error: estaba convencido de estar enviando una foto íntima a su pareja y lo envío al chat equivocado. Siendo así, no tendría sentido que se le hiciera renunciar y no existiría una conducta reprochable. pic.twitter.com/4klkWVsYOy — (@SoyDefensor_) March 26, 2026

Renuncia “por integridad” y no por culpa

El comunicado enfatiza que la renuncia de Acxan Duque a su cargo de Jefe de Asesores y Viceministro encargado no fue una admisión de culpa, sino un acto de “responsabilidad pública” para no interferir en las investigaciones ni afectar la gestión del Ministerio de la Igualdad.

Trespalacios argumenta que, si se demuestra que fue un error involuntario debidamente documentado, no existiría una conducta reprochable ni disciplinable, pues faltaría el dolo (la intención) de acosar o victimizar a la funcionaria.

El choque con la denuncia de Paloma Valencia

Llama la atención que la imagen compartida por la senadora Valencia solo mostró una parte del chat: la imagen y la respuesta de la subalterna y no está la disculpa del exviceministro. Y es que ocultar el contexto posterior del mensaje podría generar una narrativa de acoso donde solo hubo un descuido digital.

Blindaje jurídico: Un equipo de especialistas al frente del caso

Tras la dimisión de Acxan Duque Gámez, su estrategia de defensa quedó en manos de dos reconocidos juristas que buscarán demostrar la ausencia de dolo en el incidente del chat. La defensa penal será liderada por Santiago Trespalacios, penalista de amplia trayectoria quien sostendrá la tesis del “envío erróneo” ante la Fiscalía.

Por su parte, la defensa disciplinaria estará a cargo de William Yeffer Vivas, reconocido Docente Universitario, PhD x 2 en Derecho, Ex Personero Distrital de Medellín, Conjuez Tribunal Superior de Quibdó, quien representará a Duque ante la Procuraduría para evitar sanciones que inhabiliten su ejercicio en el sector público.

Con este equipo, el exviceministro (e) pretende acreditar que su renuncia fue un acto de gallardía ética y no una admisión de responsabilidad criminal.

Lea también: Fotos.Paloma Valencia denuncia presunto acoso sexual por parte de Viceministro de La Igualdad