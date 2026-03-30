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Resumen: Joven denuncia acoso en un supermercado de Chapinero tras ser increpada por un hombre por su forma de vestir. Secretaría de la Mujer activa protocolos de ayuda.

Lo boletearon en un supermercado en Bogotá por acosar a una joven: Secretaría de la Mujer responde

Un indignante episodio de intolerancia y presunto acoso sexual en el norte de Bogotá tiene encendidas las redes sociales tras la denuncia de una joven que fue hostigada mientras realizaba una compra.

El hecho, que tuvo lugar en un supermercado en la localidad de Chapinero, quedó registrado en un video que la propia víctima grabó luego de sentirse intimidada por un hombre que, al parecer, no dejaba de lanzarle comentarios ofensivos.

Según el relato de la mujer, el sujeto la habría perseguido por la zona de la panadería criticando su vestimenta, pues ella acababa de salir del gimnasio y se encontraba usando shorts.

En la grabación, que ya es viral, se escucha al presunto agresor cuestionar la integridad de la joven con frases como: “Vístase si no quiere que la miren”.

La víctima, quien confesó haber sentido un miedo profundo al punto de temblar frente a la cámara, recibió el apoyo de otras clientas que presenciaron el hostigamiento y decidieron intervenir para frenar al sujeto.

Este comportamiento ha sido calificado por las autoridades distritales como una forma clara de violencia de género, ya que pretende responsabilizar a la mujer por las conductas de terceros basándose únicamente en su apariencia física y sus shortcitos.

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Tras la difusión del caso, la Secretaría de la Mujer de Bogotá confirmó que ya activó la Línea Púrpura para brindar acompañamiento psicológico y jurídico a la afectada.

Asimismo, la entidad anunció que iniciará diálogos con las directivas del establecimiento comercial para revisar los protocolos de seguridad, pues la víctima hizo un llamado de atención sobre la falta de reacción inmediata por parte del personal del lugar.

Por ahora, se presume que la identidad del hombre corresponde a un ciudadano identificado preliminarmente como Francisco, mientras la Policía Metropolitana verifica los detalles para establecer si el comportamiento del sujeto amerita una sanción penal formal.

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