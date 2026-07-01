Resumen: La histórica victoria de la Selección Mexicana 2-0 frente a Ecuador desató la locura en las calles de la capital

De la euforia a la tragedia: Festejos por el histórico pase de México a octavos en el Mundial termina en tragedia

Minuto30.com .- Lo que prometía ser una de las noches más felices para la afición mexicana en el Mundial 2026 terminó en luto. Las celebraciones masivas en el centro de la Ciudad de México por el triunfo del Tri dejaron un saldo trágico debido a las aglomeraciones.

La histórica victoria de la Selección Mexicana 2-0 frente a Ecuador desató la locura en las calles de la capital. Se estima que más de un millón de personas se dieron cita en las inmediaciones del Paseo de la Reforma para celebrar el pase a los Octavos de Final. Sin embargo, el descontrol y la sobrepoblación en las vías de acceso provocaron una tragedia.

Confirman fallecimientos por asfixia

Las autoridades de la Ciudad de México y la Secretaría de Salud Pública confirmaron el lamentable fallecimiento de tres personas que quedaron atrapadas entre la multitud.

En la calle Lancaster: Un hombre de 44 años y una joven de 19 años perdieron la vida por asfixia por compresión. A pesar de la rápida intervención de los paramédicos y las maniobras de reanimación en el lugar, no lograron salvarlos.

En la calle Berna: Una mujer de 48 años fue hallada inconsciente a una cuadra de distancia. Lamentablemente, falleció horas más tarde en el área de urgencias de un hospital cercano.

El Gobierno capitalino ha hecho un llamado a la prudencia y a evitar aglomeraciones en calles estrechas durante futuros festejos deportivos para prevenir que incidentes de esta magnitud se repitan.

El triunfo que desató la locura: México a Octavos

El detonante de la celebración masiva fue el vibrante partido disputado en el Estadio Ciudad de México, donde el combinado nacional hizo vibrar a millones.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México superó con autoridad a Ecuador en la fase de Dieciseisavos de Final. Este resultado de 2-0 mantiene vivo el sueño mundialista en casa y coloca a la selección en la siguiente fase del torneo.

¿Qué sigue para la Selección Mexicana?

El Mundial no se detiene. Con el boleto asegurado, el Tri ya tiene fecha para su próximo gran reto, aunque su rival aún está por definirse.

Próximo partido: Domingo, 5 de julio de 2026.

Posibles rivales: México se enfrentará en los Octavos de Final al ganador del cruce entre Inglaterra y la República Democrática del Congo.

El partido definitorio: El encuentro entre ingleses y congoleños se disputa hoy, 1 de julio, en el Estadio de Atlanta.

Mientras el país se prepara para el siguiente encuentro futbolístico, la afición y las autoridades se enfrentan al reto de garantizar que la pasión por el fútbol no vuelva a cobrar vidas humanas.