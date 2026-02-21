“Los criminales no merecen tarimazos, merecen guarapazos de parte de la Fuerza Pública”: alcalde Federico Gutiérrez

Resumen: Durante la reunión estratégica de seguridad ciudadana, el alcalde Federico Gutiérrez destacó los avances de Medellín en 2026 con reducción de delitos de alto impacto y homicidios, solicitó al Gobierno Nacional apoyo para fortalecer tecnología e infraestructura de seguridad, y pidió mantener golpes contundentes contra estructuras criminales como alias ‘Calarcá’ y el frente 36 de las disidencias de las FARC, evitando que se oculten tras protestas sociales.

En el marco de la reunión estratégica de seguridad ciudadana realizada este 21 de febrero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, enfatizó la necesidad de mantener la ofensiva contra las organizaciones criminales que operan en la ciudad y en el departamento de Antioquia. El encuentro, liderado por el ministro de Defensa Nacional y con la presencia de la cúpula militar y de Policía, contó con la participación de los alcaldes o delegados de los 10 municipios del Valle de Aburrá.

El mandatario local fue enfático al referirse a la forma en que las autoridades deben enfrentar a los delincuentes: “Las estructuras criminales no merecen tarimazos, merecen guarapazos de parte de la Fuerza Pública. Aquí tenemos una Fuerza Pública activa que da golpes contundentes contra la criminalidad. Mi respaldo como alcalde es absoluto para nuestros héroes, nuestra Policía y nuestras Fuerzas Militares”, afirmó.

Entre las solicitudes planteadas, el alcalde insistió en la necesidad de dar golpes contundentes contra alias ‘Calarcá’ y el frente 36 de las disidencias de las FARC, responsables de actos violentos en Medellín y el departamento. “Esos delincuentes tienen que ser capturados o dados de baja. No pueden seguir atentando contra los antioqueños”, aseguró Gutiérrez.

El mandatario también pidió que no se permita que las estructuras criminales se escuden en manifestaciones o protestas sociales. “Nosotros respetamos y garantizamos la protesta, lo que no aceptamos en Medellín es la violencia ni el terrorismo. Necesitamos capturas y judicializaciones para quienes utilizan estos espacios para generar terror”, señaló.

Además, destacó la necesidad de mayor respaldo del Gobierno Nacional para fortalecer la tecnología y la infraestructura de seguridad en la ciudad. El alcalde recordó que el Comando Integrado de Seguridad (C5I) avanza según lo programado y estará operativo el próximo año, con una inversión cercana a los $300.000 millones. También mencionó la duplicación de cámaras LPR y la destinación de $150.000 millones, a través del Área Metropolitana, para blindar la ciudad con tecnología.

“Estamos haciendo un esfuerzo inmenso con recursos propios, pero el apoyo del Gobierno Nacional sigue siendo clave. Los resultados se ven y se van a seguir viendo. Acá tenemos una lucha frontal contra todas las estructuras criminales”, agregó.

Reducción de delitos de alto impacto

Según el balance presentado durante la reunión, Medellín registra una baja sostenida en los delitos de alto impacto en lo corrido de 2026. Con corte a febrero, las estadísticas muestran disminuciones importantes en extorsión (-63 %), hurto a residencias (-61 %), hurto de motocicletas (-59 %), hurto a establecimientos comerciales (-55 %), lesiones personales (-32 %) y violencia intrafamiliar (-13 %).

En materia de homicidios, la ciudad reporta la reducción más baja desde 1942, lo que evidencia el impacto de las estrategias de prevención y control territorial implementadas por la administración local y las fuerzas de seguridad.

Gutiérrez resaltó que estos resultados son producto de la coordinación entre las autoridades y el fortalecimiento de los recursos tecnológicos y humanos destinados a proteger a los ciudadanos. “La ofensiva institucional está dando resultados claros y sostenibles. Medellín seguirá trabajando para garantizar la seguridad y la tranquilidad de sus habitantes”, concluyó.