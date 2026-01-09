¡EL VERDE SE ARMA! Nacional presentó a sus tres nuevos refuerzos y el mercado sigue abierto

Milton Casco, Nicolás Rodríguez y Kevin Cataño son los tres primeros refuerzos de Nacional de cara al 2026 ¿vienen más? . Fotos: capturas de pantalla

Minuto30.com .- La espera terminó para la hinchada de Atlético Nacional. El club más laureado de Colombia oficializó sus tres primeras incorporaciones para la temporada 2026, cumpliendo con las exigencias de reforzar la columna vertebral del equipo: seguridad en el arco, proyección en ataque y jerarquía en la defensa.

Aquí te presentamos el perfil de las caras nuevas que ya se visten de verde:

Kevin Cataño: El regreso de un canterano

Nacional aseguró su arco con la compra del 85% de los derechos de Kevin Cataño. El guardameta de 22 años es un “viejo conocido” de la casa, pues surgió en las divisiones menores del club y es recordado por haber sido campeón de la Pony Fútbol en 2016 con la camiseta verdolaga. Su agilidad y sentido de pertenencia son sus cartas de presentación.

Nicolás Rodríguez: Sangre joven desde la MLS

Desde el Orlando City llega el volante Nicolás Rodríguez. El jugador arriba en calidad de préstamo hasta diciembre de 2026 con una opción de compra. Es una apuesta estratégica de la directiva, buscando esa dinámica internacional que caracteriza al fútbol estadounidense. El equipo de la MLS se reservó un porcentaje de una futura venta, lo que demuestra la alta valoración del jugador.

Milton Casco: Jerarquía pura para la banda

El fichaje que más ha dado de qué hablar es el del argentino Milton Casco. El lateral llega procedente de River Plate, donde se convirtió en un referente histórico de la era de Marcelo Gallardo. Con múltiples títulos de Copa Libertadores en su palmarés, Casco llega para aportar la cuota de experiencia y liderazgo que el camerino necesita para afrontar los retos internacionales.

¿Vienen más sorpresas?

Aunque la presentación de este “tridente” ha calmado un poco las aguas, el murmullo en las tribunas del Atanasio Girardot no cesa. Los hinchas esperan que la dirigencia anuncie al menos dos refuerzos más: un volante creativo y un delantero de área que garantice goles.

Con el mercado de fichajes aún en movimiento, Nacional lanza un mensaje claro a sus rivales: en 2026, el objetivo es volver a dominar el continente.

