¡Aceptaron su responsabilidad! Dos articuladores del magnicidio contra Miguel Uribe serán condenados

Resumen: Dos hombres identificados como alias ‘Chipi’ y ‘El Hermano’ aceptaron mediante preacuerdo su participación en la coordinación del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido en junio de 2025 en Bogotá. La Fiscalía estableció que ambos habrían tenido roles clave en la planeación, ejecución y ocultamiento de pruebas, por lo que fueron condenados a penas de más de 20 años de prisión por varios delitos, entre ellos homicidio agravado y concierto para delinquir.

Dos de los principales señalados de coordinar el atentado contra el senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay aceptaron su responsabilidad ante la justicia mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, decisión que permitirá avanzar hacia la imposición de las respectivas condenas por su participación en el ataque ocurrido el 7 de junio de 2025 en el occidente de Bogotá.

Se trata de Elder Arteaga, conocido con el alias de ‘Chipi’, y William González, alias ‘El Hermano’, quienes reconocieron su participación en la planeación y coordinación de la acción criminal, según informó el ente investigador.

El preacuerdo fue revisado y avalado por una juez penal especializada, quien concluyó que las penas pactadas se ajustan a la legislación penal vigente. Como resultado de ese proceso, alias ‘Chipi’ será condenado a 26 años y 3 meses de prisión, mientras que alias ‘El Hermano’ deberá cumplir una pena de 21 años y 9 meses de cárcel.

Ambos fueron procesados por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, utilización de menores para la comisión de delitos, fabricación, tráfico, porte o tenencia agravada de armas de fuego y ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios.

La Fiscalía reconstruyó la planeación del atentado

De acuerdo con la investigación adelantada por el Grupo de Tareas Especiales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, los hoy procesados participaron en diferentes reuniones realizadas en la localidad de Bosa y en otros sectores de la capital, donde presuntamente se definieron las acciones que permitirían ejecutar el atentado contra Miguel Uribe Turbay.

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Las labores investigativas permitieron establecer que cada uno de los involucrados asumió funciones específicas antes, durante y después del ataque, dentro de una estructura organizada para llevar a cabo el crimen.

Según la Fiscalía, alias ‘Chipi’ tuvo un papel determinante en el diseño del plan criminal. Entre sus funciones habría estado asignar las tareas a los demás participantes, coordinar las actividades previas y posteriores al atentado, además de realizar seguimientos a la víctima y verificar el sitio donde finalmente ocurrió el ataque.

La investigación también señala que fue quien entregó el arma de fuego al menor de edad que disparó contra el senador y supervisó de manera directa la ejecución de la acción criminal.

El rol que habría desempeñado alias ‘El Hermano’

En cuanto a William González, alias ‘El Hermano’, la Fiscalía determinó que permaneció a bordo de un vehículo ubicado a pocas cuadras del parque El Golfito, lugar donde se registró el atentado.

Desde ese punto, presuntamente facilitó la huida de varios de los implicados, trasladándolos hasta un establecimiento comercial ubicado en el barrio Santa Fe.

Las investigaciones también establecieron que habría vendido uno de los teléfonos celulares utilizados para coordinar las acciones relacionadas con el atentado, con el propósito de dificultar el trabajo de las autoridades y entorpecer el avance de la investigación.

Con la aceptación de responsabilidad de ambos procesados, la justicia avanza en el esclarecimiento de uno de los casos que mayor impacto generó en el país. Las condenas fueron definidas dentro del preacuerdo avalado judicialmente y corresponden a los delitos imputados por la Fiscalía en el marco de la investigación sobre el atentado contra Miguel Uribe Turbay.