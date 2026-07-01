Lupa al empalme presidencial: Procuraduría y Contraloría exigen al Gobierno saliente publicar todos los informes de transición

Resumen: Los dos órganos de control convocaron a los destinatarios de la directiva a “suministrar información suficiente, verificable y oportuna sobre asuntos administrativos, contractuales, presupuestales y misionales a su cargo

La Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República exhortaron al Gobierno saliente, así como a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional, a garantizar que los informes de empalme con el equipo del presidente electo sean publicados y permanezcan disponibles para consulta pública en los canales institucionales dispuestos para tal efecto, salvo los que cuenten por razones legales con reserva o clasificación de la información.

Así lo señalaron en la directiva conjunta 001 expedida este 30 de junio, en la que las cabezas de las dos entidades recordaron los principios y reglas constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la entrega y recepción de los informes de gestión durante el empalme entre las partes.

Los dos órganos de control convocaron a los destinatarios de la directiva a “suministrar información suficiente, verificable y oportuna sobre asuntos administrativos, contractuales, presupuestales y misionales a su cargo, con el fin de garantizar la continuidad del servicio público, la adecuada transición institucional y evitar la configuración de eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o de otra naturaleza”.

Entre las observaciones consignadas, recomendaron al Gobierno saliente verificar que la totalidad de los contratos suscritos, ejecutados, liquidados y aquellos que se encuentren en curso, hayan sido publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-. “En todo caso, debe entregarse a la administración entrante información clara, completa y actualizada sobre los contratos cuyo plazo de ejecución esté próximo a vencer y respecto de los cuales sea necesario estructurar nuevos procesos de selección”, precisaron en la directiva.