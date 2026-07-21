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Resumen: Tres personas murieron y 13 resultaron heridas en accidentes de tránsito registrados durante el puente festivo en las carreteras de Antioquia.

Trágico balance en Antioquia: tres muertos en las vías durante el puente festivo de la Independencia

Las carreteras de Antioquia registraron un balance de tres personas fallecidas y 13 lesionadas durante el puente festivo de la Independencia, según el reporte entregado por la Policía de Tránsito y Transporte.

En total, las autoridades atendieron 11 accidentes de tránsito mientras se desarrollaba el plan especial de movilidad en el departamento.

De acuerdo con el informe oficial, durante el fin de semana se proyectó la circulación de más de 523.000 vehículos por los principales corredores viales de Antioquia.

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Con el propósito de garantizar la seguridad de los viajeros y reducir el riesgo de siniestros, la Policía desplegó puestos de control en diferentes ejes viales del departamento, donde se realizaron inspecciones preventivas a conductores y vehículos.

Como parte de estos operativos, los uniformados practicaron 83 pruebas de embriaguez a conductores. Solo una arrojó resultado positivo, por lo que las autoridades impusieron la sanción correspondiente, conforme a la normatividad vigente.

La Policía reiteró el llamado a los usuarios de las vías para conducir con responsabilidad, respetar los límites de velocidad, evitar maniobras peligrosas y no conducir bajo los efectos del alcohol.

Asimismo, insistió en la importancia de acatar las recomendaciones de los organismos de tránsito para prevenir nuevos accidentes de tránsito y proteger la vida de todos los actores viales.

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