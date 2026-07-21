El cuerpo de Luis Alberto Velásquez se encuentra en Medicina Legal

Resumen: En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín , se encuentra el cuerpo de Luis Alberto Velásquez Mejía, de 47 años, nacido el 15 de febrero de 1979 en Hispania, Antioquia. El ingreso a la sede de Medellín se registró el 14 de julio de 2026.

En el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente de Medellín, se encuentra el cuerpo de Luis Alberto Velásquez Mejía, de 47 años, nacido el 15 de febrero de 1979 en Hispania, Antioquia. El ingreso a la sede de Medellín se registró el 14 de julio de 2026.

La entidad hace un llamado a los familiares del señor Velásquez Mejía para que se acerquen a las instalaciones de Medicina Legal y adelanten los trámites correspondientes. El objetivo es facilitar el proceso de identificación y entrega del cuerpo, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Los familiares pueden dirigirse a la sede ubicada en la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono (604) 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200, donde recibirán la información y orientación necesarias.