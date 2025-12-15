Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El número de lesionados por pólvora en Medellín sigue en aumento durante diciembre. Menores de edad, quemaduras graves y amputaciones encienden las alarmas de las autoridades de salud.

Accidentes con pólvora en Medellín afectan también a observadores: así van las cifras de lesionados

El más reciente reporte de la Secretaría de Salud de Medellín, con corte al 15 de diciembre de 2025, evidencia un preocupante aumento de personas lesionadas por el uso de pólvora durante la temporada decembrina.

De acuerdo con las cifras oficiales, la ciudad registra 34 personas afectadas, lo que representa un incremento frente al mismo periodo de 2024, cuando se reportaban 21 casos.

Del total de lesionados, 25 son hombres (74%) y 9 mujeres (26%), lo que confirma que la mayoría de los accidentes se presentan en población masculina.

En cuanto al rol de las víctimas, 17 personas resultaron heridas mientras manipulaban pólvora, 14 como observadores y 3 en otras circunstancias, lo que refleja que incluso quienes no participan directamente en su uso están expuestos a sufrir lesiones.

El informe indica que 20 personas fueron atendidas de manera ambulatoria, mientras que 14 requirieron hospitalización, equivalente al 41% de los casos, una cifra que alerta sobre la gravedad de las lesiones. Por edades, 12 menores de edad han resultado afectados: cinco niños entre 0 y 5 años, uno entre 6 y 11, y seis adolescentes entre 12 y 17 años. Los adultos representan 22 casos.

En cuanto al tipo de lesiones, el reporte señala 28 quemaduras, 10 laceraciones, 3 daños oculares, 2 daños auditivos, 2 amputaciones, 6 contusiones y una fractura, para un total de 52 lesiones, ya que algunas víctimas presentan más de una afectación.

La mayoría de las quemaduras fueron de segundo grado (58,8%), seguidas de primer grado (17,6%) y tercer grado (8,8%).

Por comunas, Buenos Aires (8 casos) y Robledo (7 casos) concentran el mayor número de lesionados, seguidas por Manrique y San Javier, con tres casos cada una. El reporte también confirma que no se han presentado intoxicaciones por fósforo blanco ni por alcohol adulterado.

Las autoridades reiteraron el llamado a no manipular pólvora, especialmente en presencia de menores, y a privilegiar celebraciones seguras para evitar que estas cifras continúen en aumento durante el resto de la temporada navideña.

