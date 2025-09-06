¡Urgente! Una volqueta, al parecer sin frenos, se chocó y terminó volcada en una unidad en Loreto

Resumen: Una volqueta se volcó dentro de una unidad residencial en el barrio Loreto de Medellín, tras supuestamente quedarse sin frenos en una curva. Las autoridades están en el lugar del accidente, que se presentó en la carrera 33 con calle 29, pero aún no se confirman víctimas fatales.