¡Urgente! Una volqueta, al parecer sin frenos, se chocó y terminó volcada en una unidad en Loreto

Resumen: Una volqueta se volcó dentro de una unidad residencial en el barrio Loreto de Medellín, tras supuestamente quedarse sin frenos en una curva. Las autoridades están en el lugar del accidente, que se presentó en la carrera 33 con calle 29, pero aún no se confirman víctimas fatales.
Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en la mañana de este sábado, 6 de septiembre, en el barrio Loreto, luego de que una volqueta terminara volcada dentro de una unidad residencial.
Según se pudo conocer, el hecho se presentó en la carrera 33 con calle 29, en la urbanización Entre palmas. Al parecer, la volqueta vendría bajando por esa zona y se quedó sin frenos, hasta que en una curva se siguió derecho y cayó en la unidad.
Por ahora se desconoce si el hecho dejó víctimas mortales. Las autoridades están al tanto de la situación y están en el lugar de los hechos.
En desarrollo.