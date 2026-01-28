¡Sin collar pero con pañoleta! Perrita deambula por Niquía y no se ha dejado atrapar: si es suya vaya rápido

Resumen: Estaba por Puerta del Norte y por el Batallón y estaría yendo rumbo a Navarra Copacabana.
Minuto30.com .- Una perrita criolla deambula la mañana de este miércoles 28 de enero por Niquía y sectores aledaños al batallón del Ejército.
La perrita no porta collar, pero tiene una pañoleta colorida, se le ve de buen aspecto por lo que se presume estaría perdida de su casa y su familia podría estar buscándola.
Si la reconoce, o sabe de su familia acuda rápido que la perrita no se ha dejado atrapar.
