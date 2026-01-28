Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    ¡Sin collar pero con pañoleta! Perrita deambula por Niquía y no se ha dejado atrapar: si es suya vaya rápido

    Si la reconoce, o sabe de su familia acuda rápido que la perrita no se ha dejado atrapar.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡Sin collar pero con pañoleta! Perrita deambula por Niquía y no se ha dejado atrapar: si es suya vaya rápido

    Resumen: Estaba por Puerta del Norte y por el Batallón y estaría yendo rumbo a Navarra Copacabana.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una perrita criolla deambula la mañana de este miércoles 28 de enero por Niquía y sectores aledaños al batallón del Ejército.

    La perrita no porta collar, pero tiene una pañoleta colorida, se le ve de buen aspecto por lo que se presume estaría perdida de su casa y su familia podría estar buscándola.

    Si la reconoce, o sabe de su familia acuda rápido que la perrita no se ha dejado atrapar.

    Estaba por Puerta del Norte y por el Batallón y estaría yendo rumbo a Navarra Copacabana.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.