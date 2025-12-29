Accidente en la vía Medellín–El Santuario provoca paso restringido en Copacabana

Resumen: Accidente en la vía Medellín–El Santuario dejó paso restringido en Copacabana tras choque de un vehículo contra un poste este lunes 29 de diciembre.

Un accidente de tránsito registrado en la mañana de este lunes 29 de diciembre generó restricciones en la movilidad sobre la vía Medellín–El Santuario, a la altura del sector Templacol, en jurisdicción del municipio de Copacabana.

El siniestro vial ocurrió hacia las 8:15 de la mañana, en el kilómetro 04+700, cuando un vehículo particular perdió el control y terminó chocando contra un poste de energía ubicado a un costado de la carretera.

Producto del fuerte impacto, el automotor quedó parcialmente atravesado sobre la calzada, mientras que la estructura del poste cayó sobre la vía, bloqueando uno de los carriles y obligando a las autoridades a implementar paso restringido.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque provocó afectaciones en la circulación vehicular, especialmente para quienes se movilizan en sentido Medellín–Oriente antioqueño.

Al lugar acudieron unidades de tránsito, organismos de emergencia y personal técnico para evaluar la estabilidad del poste caído y adelantar las labores necesarias para restablecer el flujo vehicular.

Hasta el momento no se ha confirmado si el conductor resultó lesionado de gravedad. Mientras avanzan las maniobras de retiro del automotor y de la estructura colapsada, las autoridades recomendaron a los conductores transitar con extrema precaución, reducir la velocidad y atender las indicaciones del personal en la zona.

