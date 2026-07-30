Resumen: Un accidente de tránsito en la vía Medellín-El Retiro, a la altura de Fizebad, dejó al menos dos personas lesionadas y mantiene el paso restringido mientras las autoridades atienden la emergencia.

Dos camionetas y un carro protagonizan fuerte accidente en la vía Medellín – El Retiro

Un accidente de tránsito registrado en la mañana de este jueves 30 de julio generó afectaciones en la movilidad sobre la vía Medellín-El Retiro, a la altura del sector Fizebad. Las autoridades atendieron la emergencia y recomendaron a los conductores transitar con precaución debido al paso restringido en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, el siniestro ocurrió en el kilómetro 19+400, vía Palmas – La Unión cerca del Club Fizebad. En el hecho estuvieron involucradas dos camionetas y un automóvil.

Como consecuencia del accidente de tránsito, al menos dos personas resultaron lesionadas y recibieron atención por parte de los organismos de emergencia. Otras dos personas que se movilizaban en los vehículos involucrados salieron ilesas.

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Según la hipótesis preliminar entregada por las autoridades, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, situación que habría provocado el choque. No obstante, las causas exactas del siniestro continúan siendo materia de investigación.

Tras el impacto, las autoridades realizaron labores de atención, inspección y control del tráfico mientras se adelantaban los procedimientos correspondientes para remover los vehículos y restablecer completamente la movilidad.

Debido a la emergencia, el tránsito permanece restringido sobre la vía Palmas-La Unión, jurisdicción del municipio de El Retiro. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores para reducir la velocidad, respetar la señalización y, de ser posible, tomar rutas alternas mientras finalizan las labores en el lugar del accidente.

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