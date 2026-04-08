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    Autoridades realizan monitoreo permanente en Manrique tras desbordamiento de quebrada

    Las autoridades siguen firmes en Las Granjas tras el desbordamiento de la quebrada La Mansión.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Autoridades realizan monitoreo permanente en Manrique tras desbordamiento de quebrada
    Foto de cortesía.
    Autoridades realizan monitoreo permanente en Manrique tras desbordamiento de quebrada

    Resumen: Alcaldía de Medellín monitorea el barrio Las Granjas en Manrique tras emergencia por lluvias. DAGRD evalúa riesgos y atiende a familias y mascotas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La Alcaldía de Medellín, a través del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), mantiene un despliegue técnico y humano en el barrio Las Granjas, en Manrique, para atender las consecuencias de las fuertes lluvias registradas recientemente.

    El pasado martes 7 de abril, un equipo de especialistas realizó evaluaciones estructurales detalladas en las viviendas afectadas, con el objetivo de determinar el nivel de compromiso de las edificaciones y garantizar la seguridad de los residentes.

    La alcaldía se encuentra pendiente de la evolución del terreno tras el desbordamiento de la quebrada La Mansión, evento que lamentablemente cobró la vida de un menor de edad y dejó cuantiosas pérdidas materiales.

    Como parte del protocolo de respuesta, se ha convocado a una sesión extraordinaria del Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres para definir medidas de mitigación a mediano y largo plazo.

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    Además del seguimiento a las familias evacuadas, la alcaldía ha activado una ruta de atención integral que involucra a las secretarías de Inclusión Social, Infraestructura y Medio Ambiente.

    En un esfuerzo por proteger a todos los integrantes del hogar, brindaron asistencia a 27 animales de compañía y se logró el rescate de dos felinos en condición de abandono, mitigando el impacto del siniestro en la fauna local.

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    El DAGRD y el Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín permanecen en alerta máxima desde las ocho estaciones del distrito, considerando que la temporada de lluvias continúa generando saturación en los suelos de las zonas de ladera.

    Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad para acatar las órdenes de evacuación preventiva y reportar cualquier anomalía en los cauces de las quebradas.

    Actualmente, se adelantan las labores de censo y caracterización de las familias para agilizar la entrega de ayudas humanitarias y la reposición de enseres básicos para quienes lo perdieron todo en este sector del nororiente de la ciudad.

    Autoridades realizan monitoreo permanente en Manrique tras desbordamiento de quebrada

    Autoridades realizan monitoreo permanente en Manrique tras desbordamiento de quebrada

    Foto de cortesía.

    Autoridades realizan monitoreo permanente en Manrique tras desbordamiento de quebrada

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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