Resumen: Una persona murió y tres resultaron heridas en un violento accidente dentro del Túnel Mundialista de Cali. Las autoridades investigan si hubo exceso de velocidad o consumo de alcohol.

Tragedia en el Túnel Mundialista de Cali: un muerto y varios heridos tras violento choque múltiple

La mañana de este sábado 8 de noviembre estuvo marcada por una grave tragedia vial dentro del Túnel Mundialista de Cali, donde un aparatoso accidente dejó una persona muerta y al menos tres heridas.

De acuerdo con información preliminar, en el siniestro estuvieron involucrados dos automóviles y dos motocicletas. Al parecer, uno de los vehículos perdió el control dentro del túnel, generando una colisión múltiple que terminó con uno de los carros volcado sobre la vía.

En las imágenes se observan las motocicletas destrozadas y las labores de rescate de los heridos. Unidades de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima fatal, mientras que los heridos fueron trasladados de urgencia a diferentes centros asistenciales.

La Secretaría de Movilidad de Cali cerró temporalmente el paso por el Túnel Mundialista para facilitar las labores de inspección y remoción de los vehículos. La congestión vehicular se extendió por varias horas mientras las autoridades trabajaban en el sitio.

Las causas exactas del siniestro aún están bajo investigación, aunque las autoridades no descartan exceso de velocidad o conducción bajo los efectos del alcohol como posibles factores.

Desde la Alcaldía de Cali y la Policía Metropolitana se reiteró el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y las normas de tránsito para evitar tragedias como la ocurrida en el Túnel Mundialista de Cali.

