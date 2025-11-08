El piloto colombiano David Alonso ha iniciado su penúltima parada en el calendario de Moto2, el Gran Premio de Portugal.

Esto con una jornada de altibajos que, no obstante, le aseguró un pase directo a la crucial Qualy2.

Tras un destacado segundo lugar en Malasia, Alonso, en su temporada debut, se enfrentó al desafiante circuito portugués el viernes 7 de noviembre, mostrando una notable progresión de la mañana a la tarde.

La actividad para el piloto del Aspar Team comenzó con la primera sesión de entrenamientos libres, donde Alonso se ubicó en la casilla 15 con un tiempo de $01:42.215$.

Sin embargo, la tarde trajo consigo mejores sensaciones, probablemente gracias a su experiencia previa en los tests de pretemporada en Portimão.

Alonso fue de menos a más, mejorando significativamente su rendimiento y escalando posiciones en la tabla de tiempos de la jornada.

El momento de mayor tensión ocurrió a falta de dos minutos para el final de la sesión vespertina: el colombiano sufrió una caída justo cuando se encontraba en la séptima posición.

A pesar del percance —y de que su compañero de equipo, Holgado, cayera en el mismo punto—, Alonso pudo mantener su registro, cerrando el día con un tiempo de $1:41.793$.

Alonso avanza a la Q2 en Portugal pese a una caída en el cierre de temporada de Moto2

Este desempeño fue suficiente para asegurar un puesto entre los clasificados directos a la siguiente fase.

El propio piloto restó importancia al incidente al final del día. «Estoy bien, aunque fue una caída rápida y el brazo lo tenía un poco adolorido», comentó Alonso, añadiendo que la pista es «divertida, pero cambia mucho con respecto a la Moto3».

Su registro en la séptima posición le otorga un cupo directo para disputar la Qualy2 este sábado, donde competirá por una de las mejores plazas de salida para la carrera principal que se celebrará el domingo.

Mientras se prepara para la clasificación, Alonso se mantiene en una sólida octava posición en la clasificación general del campeonato con 137 unidades.

El liderato de la categoría lo ostenta el brasileño Diogo Moreira con 256 puntos, seguido por el español Manuel González con 247 y Barry Baltus con 221.

El GP de Portugal representa la penúltima oportunidad para Alonso de sumar puntos y consolidar su gran actuación en su primera temporada de Moto2.

Más noticias de Deporte