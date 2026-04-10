Resumen: El nuevo hangar en El Peñol, que demandó una inversión superior a los $2.000 millones, se erige sobre un imponente espacio de 300 m² de planta y 13 metros de altura.

¡El futuro es hoy!: El Peñol estrena el primer y más grande hangar de impresión 3D de Latinoamérica

Minuto30.com .- Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy es una realidad en Antioquia. Este nuevo megaespacio no es solo una planta de producción a gran escala, sino un ecosistema de innovación y un “laboratorio vivo” que pone a Colombia en el radar mundial de la fabricación aditiva y monumental.

El proyecto busca que la ingeniería de punta y el arte converjan para transformar de tajo el desarrollo industrial y turístico de la región, democratizando el acceso a las herramientas de la Cuarta Revolución Industrial.

Una “Granja Inteligente” de talla mundial

El núcleo operativo de este hangar funciona como una gigantesca granja de fabricación digital. El lugar permite a los visitantes y expertos observar en tiempo real el ensamblaje de estructuras monumentales tipo “lego”, utilizando materiales de altísima resistencia como el PET-G y resinas especializadas, técnicas que rivalizan con las empleadas en la industria náutica de lujo.

La colaboración entre Grupo Montecielo Creality y D3House demuestra que el país está listo para liderar proyectos de complejidad técnica internacional

Radiografía del Hangar 3D en El Peñol

Para dimensionar la magnitud de este hito tecnológico, basta con mirar la radiografía estructural y operativa del proyecto. El nuevo hangar en El Peñol, que demandó una inversión superior a los $2.000 millones, se erige sobre un imponente espacio de 300 m² de planta y 13 metros de altura.

En su interior, la capacidad de producción está impulsada por 50 impresoras 3D de última generación, equipos de altísima precisión que cuentan con el respaldo técnico y el soporte directo desde la casa matriz de Creality en China.

Además de su impacto industrial, el ecosistema representa un importante motor económico para el Oriente antioqueño, generando 15 empleos directos en su fase inicial, con una proyección enfocada en alcanzar rápidamente las 50 plazas laborales para talento técnico especializado.

El gigante asiático le apuesta a Antioquia

La llegada de Creality, una de las empresas líder en el mundo de la impresión 3D, marca una alianza estratégica sin precedentes para atraer inversión extranjera a las zonas rurales del país.

Seleccionamos a Antioquia por ser uno de los principales motores de innovación en el país. La impresión 3D ha trascendido la creación de piezas estéticas; hoy, es una herramienta fundamental para fabricar prótesis de salud personalizadas, optimizar procesos industriales y ofrecer soluciones prácticas en el sector agropecuario” explicó Cao Yuqing, miembro del equipo comercial de Creality 3D LATAM

Impacto social y turismo sostenible

Más allá de la producción industrial, el proyecto tiene un fuerte componente de responsabilidad social y economía circular. El hangar fue diseñado con el propósito de convertirse en una enorme aula de clases para estudiantes y comunidades rurales del Oriente antioqueño.

Por primera vez, los niños, jóvenes y agricultores locales podrán aprender a diseñar sus propias herramientas, repuestos y soluciones sostenibles, cerrando la brecha tecnológica.

Verónica Marín Marín, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de El Peñol, destacó: “Aspiramos a ser un referente nacional mediante una propuesta que combine nuestra riqueza cultural con la innovación que este megaproyecto tecnológico aporta al territorio”.