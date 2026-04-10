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    ¡El futuro es hoy!: El Peñol estrena el primer y más grande hangar de impresión 3D de Latinoamérica

    La capacidad de producción está impulsada por 50 impresoras 3D de última generación

    Publicado por: SoloDuque

    Foto: Cortesía
    ¡El futuro es hoy!: El Peñol estrena el primer y más grande hangar de impresión 3D de Latinoamérica

    Resumen: El nuevo hangar en El Peñol, que demandó una inversión superior a los $2.000 millones, se erige sobre un imponente espacio de 300 m² de planta y 13 metros de altura.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Lo que antes parecía ciencia ficción, hoy es una realidad en Antioquia. Este nuevo megaespacio no es solo una planta de producción a gran escala, sino un ecosistema de innovación y un “laboratorio vivo” que pone a Colombia en el radar mundial de la fabricación aditiva y monumental.

    El proyecto busca que la ingeniería de punta y el arte converjan para transformar de tajo el desarrollo industrial y turístico de la región, democratizando el acceso a las herramientas de la Cuarta Revolución Industrial.

    Foto: Cortesía

    Una “Granja Inteligente” de talla mundial

    El núcleo operativo de este hangar funciona como una gigantesca granja de fabricación digital. El lugar permite a los visitantes y expertos observar en tiempo real el ensamblaje de estructuras monumentales tipo “lego”, utilizando materiales de altísima resistencia como el PET-G y resinas especializadas, técnicas que rivalizan con las empleadas en la industria náutica de lujo.

    La colaboración entre Grupo Montecielo Creality y D3House demuestra que el país está listo para liderar proyectos de complejidad técnica internacional

    Radiografía del Hangar 3D en El Peñol

    Para dimensionar la magnitud de este hito tecnológico, basta con mirar la radiografía estructural y operativa del proyecto. El nuevo hangar en El Peñol, que demandó una inversión superior a los $2.000 millones, se erige sobre un imponente espacio de 300 m² de planta y 13 metros de altura.

    Foto: Cortesía

    En su interior, la capacidad de producción está impulsada por 50 impresoras 3D de última generación, equipos de altísima precisión que cuentan con el respaldo técnico y el soporte directo desde la casa matriz de Creality en China.

    Además de su impacto industrial, el ecosistema representa un importante motor económico para el Oriente antioqueño, generando 15 empleos directos en su fase inicial, con una proyección enfocada en alcanzar rápidamente las 50 plazas laborales para talento técnico especializado.

    Foto: Cortesía

    El gigante asiático le apuesta a Antioquia

    La llegada de Creality, una de las empresas líder en el mundo de la impresión 3D, marca una alianza estratégica sin precedentes para atraer inversión extranjera a las zonas rurales del país.

    Foto: Cortesía

    Seleccionamos a Antioquia por ser uno de los principales motores de innovación en el país. La impresión 3D ha trascendido la creación de piezas estéticas; hoy, es una herramienta fundamental para fabricar prótesis de salud personalizadas, optimizar procesos industriales y ofrecer soluciones prácticas en el sector agropecuario” explicó Cao Yuqing, miembro del equipo comercial de Creality 3D LATAM

    Impacto social y turismo sostenible

    Más allá de la producción industrial, el proyecto tiene un fuerte componente de responsabilidad social y economía circular. El hangar fue diseñado con el propósito de convertirse en una enorme aula de clases para estudiantes y comunidades rurales del Oriente antioqueño.

    Por primera vez, los niños, jóvenes y agricultores locales podrán aprender a diseñar sus propias herramientas, repuestos y soluciones sostenibles, cerrando la brecha tecnológica.

    Foto: Cortesía

    Verónica Marín Marín, secretaria de Desarrollo Económico y Turismo de El Peñol, destacó: “Aspiramos a ser un referente nacional mediante una propuesta que combine nuestra riqueza cultural con la innovación que este megaproyecto tecnológico aporta al territorio”.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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