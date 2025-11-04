¡Para cuidar el espectáculo! Dimayor pide a alcaldes y gobernadores no afectar el Fútbol Profesional Colombiano

Resumen: La Dimayor ha enviado una comunicación formal a gobernadores y alcaldes de Colombia, solicitando su cooperación para garantizar el correcto desarrollo del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). La entidad expresó su preocupación por decisiones unilaterales y ajenas al ámbito deportivo (como la asignación de estadios a eventos culturales o modificaciones imprevistas) tomadas sin concertación, las cuales han obligado a la Dimayor a reorganizar partidos cruciales a pesar de contar con un calendario oficial. La organización subraya que estas acciones no solo generan graves impactos logísticos, deportivos, económicos y televisivos, sino que también afectan al FPC como un importante motor económico y cultural para las regiones, reiterando su total disposición al diálogo para proteger este "patrimonio"
La Dimayor ha emitido una comunicación formal dirigida a los gobernadores y alcaldes del país, haciendo un «llamado respetuoso y constructivo» para garantizar el correcto desarrollo del fútbol profesional colombiano.
En la misiva, la entidad organizadora del FPC inicia reiterando su reconocimiento al trabajo articulado con las autoridades locales a lo largo de la historia.
Sin embargo, la entidad señaló su preocupación ante «algunas decisiones adoptadas recientemente por diferentes administraciones» que han sido tomadas unilateralmente, sin la debida concertación con los clubes locales ni con la Dimayor.
Estas determinaciones, calificadas como «ajenas al ámbito deportivo», han obligado a la entidad a replantear la organización de partidos en «instancias cruciales de la Liga y la Copa», a pesar de que el calendario oficial fue informado oportunamente a la opinión pública.
La Dimayor subraya que las modificaciones imprevistas, la asignación de escenarios deportivos a eventos culturales y la falta de notificación oportuna de dichas decisiones generan serios «impactos logísticos, deportivos, económicos y televisivos».
El comunicado destaca que el FPC no es solo un escenario de pasión social, sino también un «motor económico determinante para las regiones».
Se argumenta que cada partido dinamiza la economía local, generando empleos directos e indirectos, e impactando positivamente el comercio, el transporte, la hotelería y la gastronomía.
Además, la Dimayor enfatizó que el fútbol es el principal eje de entretenimiento del país, fortaleciendo el sentido de pertenencia y orgullo regional.
La Dimayor y los presidentes de los clubes afiliados reiteraron su «total disposición al diálogo y a la cooperación» con las autoridades territoriales, reafirmando que el fútbol profesional colombiano es un «patrimonio cultural, deportivo y económico» que necesita el compromiso de todos los actores institucionales para su adecuado desarrollo.
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.