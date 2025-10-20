Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Accidente entre un carro particular y el Tranvía de Medellín (Línea T) en el Centro. El servicio fue suspendido brevemente por la imprudencia de un conductor que invadió el carril exclusivo.

¡Pillen al imprudente! Carro dejó el tranvía de Ayacucho parado por choque

Una nueva imprudencia vial obligó a suspender temporalmente el servicio del Tranvía de Medellín (Línea T) durante la mañana de este lunes 20 de octubre.

El incidente se registró en el centro de la ciudad, específicamente en la Carrera 43 con Calle 49, cuando un vehículo particular invadió el carril exclusivo del sistema.

Al parecer, el carro ingresó al carril justo en el momento en que uno de los vagones del tranvía descendía por la vía. El choque generó un fuerte susto entre los pasajeros y transeúntes, pero afortunadamente, el saldo del accidente fue material, sin reportarse heridos de gravedad.

La rápida acción de las autoridades de tránsito permitió atender el incidente en pocos minutos. Tras el control de la situación, el servicio de la Línea T entre las estaciones San Antonio y Oriente fue restablecido por completo.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: ¡Luto nacional! Murió el neurocirujano Remberto Burgos, reconocido neurocirujano y científico colombiano

Las autoridades aprovecharon el suceso para recordar a los conductores la importancia de respetar la señalización y las normas viales para evitar accidentes que pongan en riesgo la vida de los usuarios y generen interrupciones en el sistema de transporte masivo.

Más noticias de Medellín