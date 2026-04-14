Carro terminó llantas arriba tras brutal choque contra un taxi en Bogotá

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Resumen: Grave siniestro vial en Teusaquillo, Bogotá. Un carro particular terminó volcado tras chocar con un taxi en la calle 63 con 27. Autoridades investigan.

La tarde de este martes 14 de abril, la movilidad se vio seriamente afectada por cuenta de un aparatoso siniestro vial que por poco termina en tragedia.

Los hechos se registraron en la localidad de Teusaquillo, específicamente en la intersección de la calle 63 con carrera 27, en sentido Oriente-Occidente.

En el lugar, un carro terminó volcado lateralmente sobre el asfalto tras chocar contra un taxi. El fuerte estruendo alertó a los residentes y comerciantes del sector, quienes de inmediato llamaron a las líneas de emergencia para auxiliar a los ocupantes de los automotores involucrados.

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De acuerdo con el reporte oficial de la Policía de Tránsito, que arribó rápidamente al lugar del siniestro, el choque múltiple generó bloqueos totales en la calzada, obligando a los conductores a tomar rutas alternas hacia el occidente de la ciudad.

Aunque de manera preliminar se desconoce el número exacto de heridos, las autoridades competentes se encuentran verificando el estado de salud de los conductores y posibles pasajeros.

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