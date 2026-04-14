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    La USO de frente contra Petro: «Equivocado, obnubilado, distorsionado y perdido de la realidad»

    Las palabras del presidente no cayeron nada bien en el sector de los trabajadores petroleros

    Publicado por: SoloDuque

    La USO de frente contra Petro: «Equivocado, obnubilado, distorsionado y perdido de la realidad»

    Resumen: Las palabras del presidente no cayeron nada bien en el sector de los trabajadores petroleros

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- El debate sobre la transición energética en Colombia acaba de sumar un nuevo y explosivo capítulo. Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el futuro de los hidrocarburos desataron una fuerte respuesta por parte de la Unión Sindical Obrera (USO), el principal sindicato de trabajadores petroleros del país, evidenciando una profunda fractura entre la visión del Gobierno y el sector obrero energético.

    La política de transición energética del Gobierno Nacional sigue generando profundas divisiones. Durante el más reciente Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro lanzó polémicas afirmaciones sobre el inminente fin de los hidrocarburos, provocando una respuesta inmediata y vehemente por parte de la Unión Sindical Obrera (USO), quienes no dudaron en calificar al mandatario de estar “equivocado” y “distorsionado”.

    La controversial visión del Presidente

    En medio de la discusión sobre las reservas energéticas y la posibilidad de importar combustibles, el jefe de Estado fue tajante respecto a su objetivo a largo plazo para el país.

    Petro entregó dos sentencias contundentes durante la reunión de su gabinete ministerial:

    “El petróleo ya no se va a vender en el mundo”.

    “Yo no estoy pensando importar gas para hacer a Colombia dependiente del gas ni de Venezuela, ni de Catar ni de Estados Unidos, sino para que Colombia no consuma gas”.

    Con estas declaraciones, el mandatario reafirma su postura de acelerar la descarbonización de la economía colombiana, incluso planteando un escenario donde la importación temporal de gas sea solo un paso hacia la eliminación total de su consumo.

    El duro revés del sindicato petrolero

    Las palabras del presidente no cayeron nada bien en el sector de los trabajadores petroleros. A través de su cuenta de X (antes Twitter), el frente obrero de la USO Colombia lanzó un dardo directo al mandatario, desestimando por completo sus proyecciones económicas y energéticas.

    Con un tono inusualmente duro para un sindicato que en el pasado ha tenido cercanía con sectores alternativos, la USO señaló:

    “Equivocado, obnubilado, distorsionado y perdido de la realidad el presidente @petrogustavo”.

    Para sustentar su crítica, el sindicato puso sobre la mesa proyecciones de la industria mundial, afirmando que “el petróleo y el gas seguirán suministrando el 60% de la energía mundial en 2050”, y concluyeron que esta cifra es “la mayor constatación de realidad en todo el debate energético”.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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