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Resumen: Un accidente de tránsito en Bogotá dejó un policía muerto tras caer de su motocicleta y ser impactado por un vehículo de carga en la avenida Boyacá.

¡Tragedia en la vía! Fatal accidente de tránsito cobra la vida de un policía en Bogotá

Un lamentable accidente de tránsito ocurrido en el occidente de Bogotá dejó como resultado la muerte de un joven uniformado de la Policía, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades.

Un lamentable accidente de tránsito ocurrido en el occidente de Bogotá dejó como resultado la muerte de un joven uniformado de la Policía, en un hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades.

El incidente se registró en una importante vía de la ciudad, cuando el patrullero se movilizaba en su motocicleta hacia su lugar de trabajo.

De acuerdo con los reportes preliminares, el uniformado habría perdido el control del vehículo tras pasar por una sustancia deslizante presente en la calzada, lo que provocó su caída.

En ese momento, un vehículo de carga pesada que transitaba por el mismo corredor vial no logró evitar el impacto, generando consecuencias fatales en medio de este accidente de tránsito. A pesar de la rápida llegada de organismos de emergencia, el uniformado falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones.

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Las autoridades confirmaron que el joven se dirigía a cumplir con su turno en una estación policial ubicada en otra zona de la ciudad.

El conductor del vehículo involucrado resultó ileso, mientras avanzan las investigaciones para establecer las circunstancias exactas del hecho y determinar posibles responsabilidades.

Tras lo ocurrido, la zona fue acordonada durante varias horas, lo que generó afectaciones en la movilidad mientras se realizaban las labores judiciales y la limpieza de la vía para evitar nuevos incidentes.

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