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    [IMÁGENES SENSIBLES] En video quedó el escalofriante ataque armado en Yarumal

    Se evidencia que fue un ataque indiscriminado y a sangre fría

    Publicado por: SoloDuque

    [IMÁGENES SENSIBLES] En video quedó el escalofriante ataque armado en Yarumal

    Resumen: Las autoridades competentes ya se encuentran al frente de las investigaciones, recolectando material probatorio, testimonios y analizando los videos

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Horas después del violento hecho de sangre que estremeció al municipio de Yarumal (Norte de Antioquia), se han dado a conocer detalles verdaderamente escalofriantes sobre cómo se perpetró el ataque al interior de un establecimiento comercial de la localidad.

    Un ataque indiscriminado y a sangre fría

    De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades y los testigos del sector, un grupo de personas se encontraba departiendo de manera tranquila en un establecimiento público. De un momento a otro, la calma del lugar se vio interrumpida abruptamente cuando dos hombres armados irrumpieron en el recinto.

    La escena fue de terror: sin mediar palabra alguna, ni dar tiempo de reacción o escape a las víctimas, los delincuentes abrieron fuego de manera indiscriminada contra los presentes, desatando el pánico absoluto antes de darse a la fuga.

    Captura de video

    El trágico saldo del tiroteo

    Tras la ráfaga de disparos, las autoridades y los equipos de emergencia que acudieron para auxiliar a las víctimas confirmaron el lamentable balance de este ataque:

    Dos personas fallecidas: Quienes perdieron la vida en el lugar de los hechos debido a la letalidad de los impactos de bala.

    Seis personas heridas: Quienes fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales de la región. El reporte médico preliminar indica que una de ellas se encuentra en estado de gravedad y lucha por su vida.

    Las autoridades competentes ya se encuentran al frente de las investigaciones, recolectando material probatorio, testimonios y analizando los videos donde quedó registrada la escalofriante escena, para lograr identificar a los tiradores, dar con su captura y esclarecer los móviles de este condenable crimen.

    De manera preliminar se señala a un sicario del Clan del Golfo como el atacante.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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