[IMÁGENES SENSIBLES] En video quedó el escalofriante ataque armado en Yarumal

Resumen: Las autoridades competentes ya se encuentran al frente de las investigaciones, recolectando material probatorio, testimonios y analizando los videos

Minuto30.com .- Horas después del violento hecho de sangre que estremeció al municipio de Yarumal (Norte de Antioquia), se han dado a conocer detalles verdaderamente escalofriantes sobre cómo se perpetró el ataque al interior de un establecimiento comercial de la localidad.

Un ataque indiscriminado y a sangre fría

De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades y los testigos del sector, un grupo de personas se encontraba departiendo de manera tranquila en un establecimiento público. De un momento a otro, la calma del lugar se vio interrumpida abruptamente cuando dos hombres armados irrumpieron en el recinto.

La escena fue de terror: sin mediar palabra alguna, ni dar tiempo de reacción o escape a las víctimas, los delincuentes abrieron fuego de manera indiscriminada contra los presentes, desatando el pánico absoluto antes de darse a la fuga.

El trágico saldo del tiroteo

Tras la ráfaga de disparos, las autoridades y los equipos de emergencia que acudieron para auxiliar a las víctimas confirmaron el lamentable balance de este ataque:

Dos personas fallecidas: Quienes perdieron la vida en el lugar de los hechos debido a la letalidad de los impactos de bala.

Seis personas heridas: Quienes fueron trasladadas de urgencia a centros asistenciales de la región. El reporte médico preliminar indica que una de ellas se encuentra en estado de gravedad y lucha por su vida.

Las autoridades competentes ya se encuentran al frente de las investigaciones, recolectando material probatorio, testimonios y analizando los videos donde quedó registrada la escalofriante escena, para lograr identificar a los tiradores, dar con su captura y esclarecer los móviles de este condenable crimen.

De manera preliminar se señala a un sicario del Clan del Golfo como el atacante.