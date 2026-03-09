Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Un accidente entre un camión y una moto en la salida del soterrado de la Avenida Regional, sentido Sur-Norte, dejó una mujer herida y movilidad reducida en Medellín.

Choque entre camión y moto dejó una mujer herida en la salida del Soterrado de la Regional

Durante la tarde de este lunes 9 de marzo, las autoridades de tránsito reportaron un choque de consideración justo en la salida del Soterrado, en el sentido Sur-Norte, involucrando a un vehículo de carga tipo camión y una motocicleta.

El impacto generó una reacción inmediata de los cuerpos de socorro y agentes de movilidad, quienes arribaron al punto para gestionar el flujo vehicular que se vio gravemente comprometido.

De acuerdo con el reporte oficial entregado por la Secretaría de Movilidad de Medellín, el incidente dejó como saldo una mujer lesionada, quien recibió atención primaria en el sitio.

Aunque las autoridades confirmaron que, por fortuna, no se presentaron víctimas fatales en el lugar de los hechos, la posición de los vehículos implicados y las labores de atención médica provocaron que el paso por este importante corredor se redujera a pocos carriles, extendiendo las filas de vehículos por varios kilómetros hacia el sur del Valle de Aburrá.

Los organismos de tránsito permanecen en la zona realizando el peritaje correspondiente y coordinando el retiro de la motocicleta y el camión para habilitar plenamente la calzada.

Se recomienda a los conductores que transitan hacia el norte de la ciudad armarse de paciencia o tomar rutas alternas.

⚠️ Se presenta movilidad reducida en la salida del soterrado de la Av. Regional por siniestro vial entre camión y motocicleta. Conduce con precaución 💙 pic.twitter.com/ASMX2l5ZqO — Movilidad – Alcaldía de Medellín (@sttmed) March 9, 2026

