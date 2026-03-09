Lluvias de alta intensidad cubren gran parte de Medellín esta tarde

Resumen: Lluvias intensas en Medellín afectan la movilidad en varios sectores del Valle de Aburrá. Un accidente entre camión y motocicleta también genera congestión en la Av. Regional.

Una fuerte jornada de lluvias se registra en varias zonas del Valle de Aburrá durante la tarde de este lunes, situación que ya está generando complicaciones en la movilidad y llamados de alerta por parte de las autoridades de tránsito y organismos de monitoreo climático.

De acuerdo con los reportes más recientes de los sistemas de vigilancia meteorológica del área metropolitana, las lluvias se intensificaron principalmente en el oriente, centro y sur de Medellín. También se han reportado precipitaciones de alta intensidad en sectores del occidente del municipio de Bello, así como en zonas del sur de Copacabana e Itagüí.

Mientras tanto, en Girardota las precipitaciones se presentan con menor intensidad, aunque las autoridades advierten que el sistema de lluvias continúa desplazándose hacia el nororiente del valle. Al parecer, también estaría cayendo granizo en el municipio de Envigado.

Por otro lado, se presentó un choque entre un camión y una motocicleta a la salida del soterrado de la avenida Regional, lo que ha provocado congestión vehicular en ese tramo.

Debido a la emergencia, varios conductores han reportado tránsito lento mientras se realizan las maniobras para atender el incidente y restablecer la circulación normal en la zona.

Se recomienda a los ciudadanos mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre el estado del clima y la movilidad, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente durante la tarde.

#SIATAnoticias | (15:47)🌧️ Las lluvias se han expandido con altas intensidades sobre el oriente, centro y sur de Medellín, además del occidente de Bello, el sur de Copacabana e Itagüí. En Girardota se presentan con intensidades bajas. El sistema se dirige hacia el nororiente. pic.twitter.com/iTLY02XEIP — siatamedellin (@siatamedellin) March 9, 2026

