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Resumen: Un accidente en la Avenida Regional de Medellín dejó un motociclista muerto y generó fuerte congestión vehicular en sentido sur-norte.

Motociclista pierde la vida en choque con camión en la Avenida Regional

Un accidente de tránsito registrado en la tarde de este 23 de abril generó afectaciones en la movilidad en la Avenida Regional de Medellín, a la altura de la calle 67, sector Barranquilla, en sentido sur-norte.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió sobre las 4:00 p.m. y dejó como saldo la muerte de un motociclista, tras verse involucrado en un presunto choque con un camión de carga.

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La situación obligó al cierre total de este tramo de la vía, lo que ha generado una fuerte congestión vehicular en uno de los corredores más transitados de la ciudad.

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Las autoridades de tránsito se desplazaron hasta la zona para atender la emergencia, realizar la inspección técnica del hecho y coordinar la regulación del tráfico. Además, se recomendó a los ciudadanos tomar rutas alternas para evitar mayores retrasos.

Por ahora, no se han entregado detalles sobre las causas que habrían originado el siniestro vial, mientras avanzan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.

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