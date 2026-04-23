Resumen: La triste noticia sacudió las redes sociales y los círculos deportivos luego de que su excompañero y reconocido exdelantero antioqueño, Julián Vásquez confirmara su deceso

Luto en el fútbol colombiano: Fallece León Darío Atehortúa, el «fenómeno» que mezclaba la magia del Pibe y la garra de Leonel

Minuto30.com .- El fútbol profesional colombiano (FPC) se viste de luto este jueves tras confirmarse la dolorosa partida de León Darío Atehortúa, un mediocampista que dejó una huella imborrable en las canchas durante su carrera.

La triste noticia sacudió las redes sociales y los círculos deportivos luego de que su excompañero y reconocido exdelantero antioqueño, Julián Vásquez, hiciera el anuncio oficial a través de su cuenta de X (antes Twitter), despidiendo a quien consideró uno de los talentos más grandes que vio rodar el balón en el país.

Para los nostálgicos del balompié nacional, el nombre de Atehortúa evoca una época de oro en la formación de talentos en Antioquia.

La desgarradora despedida de Julián Vásquez

Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de las condolencias cuando Julián Vásquez (@vasjulian), recordado goleador e ídolo de varias hinchadas en Colombia, publicó un emotivo mensaje que rápidamente generó interacción y tristeza entre los aficionados y periodistas deportivos.

“Con profundo dolor por la muerte de León Darío Atehortúa, compañero mío en Selección Antioquia. El mejor volante mixto que vi jugar, mezcla entre el Pibe Valderrama y Leonel Álvarez. Un fenómeno, fue Selección Colombia juvenil. Jugó en Medellín, Envigado, Cúcuta.

¿Qué lo hacía un “fenómeno”? La mezcla perfecta en el mediocampo

Para cualquier conocedor del fútbol, esta es, quizás, la descripción suprema de un mediocampista total o box-to-box, como se le conoce en el fútbol moderno:

Según lo recuerda Julián, Atehortúa poseía esa pausa, esa inteligencia espacial y esa capacidad de filtrar pases milimétricos que caracterizaron al eterno ’10’ de la Selección Colombia. Era el cerebro en la mitad de la cancha, capaz de organizar los hilos del equipo; la visión del ‘Pibe’.

A su vez, no era un jugador estático. Tenía el sacrificio, la garra, el quite de balón y el temperamento de Leonel Álvarez. Corría la cancha, recuperaba la esférica y lideraba desde el carácter; el despliegue de Leonel.

Encontrar un volante mixto con ambas cualidades en proporciones iguales es una rareza, lo que explica por qué sus contemporáneos lo catalogaban como un “fenómeno” adelantado a su tiempo.

Su huella en los clubes del FPC y la Selección

La trayectoria de León Darío Atehortúa, futbolista durante 14 años desde 1990 hasta el 2004, estuvo marcada por su paso por instituciones de gran peso y tradición, donde su talento como volante mixto fue fundamental para los esquemas tácticos de los entrenadores de turno:

Independiente Medellín (DIM): Jugar en el ‘Poderoso de la Montaña’ requiere carácter. Atehortúa vistió la sagrada camiseta roja, sintiendo la presión de una de las hinchadas más exigentes del país y demostrando que tenía la jerarquía para estar en un equipo grande.

Envigado FC: En la ‘Cantera de Héroes’, un club históricamente reconocido por pulir a los mejores diamantes del fútbol colombiano, su talento brilló en un entorno diseñado para el buen trato de la pelota.

Bucaramanga: Atehortúa aportó su experiencia y despliegue físico en una plaza que respira fútbol y que siempre le ha exigido entrega máxima a sus mediocampistas.

Además de su paso por estos clubes, su calidad lo llevó a vestir la camiseta Tricolor. Fue convocado a la Selección Colombia Juvenil, un privilegio reservado solo para la élite de cada generación, representando al país en torneos internacionales de categorías menores.

El orgullo de la Selección Antioquia

No se puede hablar del legado de León Darío sin mencionar a la Selección Antioquia. En las décadas pasadas, antes de la modernización de las divisiones menores de los clubes profesionales, las selecciones departamentales eran el verdadero termómetro del talento nacional.

Compartir equipo con figuras como Julián Vásquez en el combinado antioqueño significaba ser parte de una hegemonía absoluta en los torneos nacionales de la Difútbol. Fue allí, en las polvorientas canchas de la Marte y en los estadios de provincia, donde Atehortúa forjó su carácter y demostró que tenía el talento para llegar a la primera división.

Hoy, la familia del fútbol aficionado y profesional de Antioquia despide a uno de sus hijos más talentosos. El recuerdo de su fútbol permanecerá intacto en quienes tuvieron el privilegio de verlo jugar.