Resumen: Accidente en el Puente de la Madre Laura, Medellín: pareja en motocicleta cayó desde 40 metros y sobrevivió. Autoridades señalan el punto como uno de los más peligrosos.

¡De milagro están vivos! Pareja cae desde el Puente de la Madre Laura

En horas de la tarde de este jueves 2 de octubre se registró un grave accidente de tránsito en el Puente de la Madre Laura, en Medellín.

Al parecer, los hechos se dieron cuando una pareja que se movilizaba en una motocicleta perdió el control y terminó chocando contra la infraestructura del viaducto, para posteriormente caer al abismo con una altura aproximada de 30 a 40 metros.

Milagrosamente, las dos personas que se movilizaban en la motocicleta sobrevivieron al fuerte impacto y fueron trasladadas a un centro asistencial.

Por el momento se desconocen las identidades de los afectados en el incidente.

De acuerdo con las autoridades de tránsito, este punto es considerado uno de los más críticos en la ciudad, al concentrar un alto número de muertes por siniestros viales.

El caso fue atendido por personal de emergencias y agentes de tránsito, quienes reiteraron el llamado a los motociclistas y conductores a extremar las medidas de precaución en este sector.

