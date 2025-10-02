Investigan homicidio en Segovia, donde una menor de 14 años habría atacado a su pareja
¡Con mera chamba en la frente! Lo encontraron muerto por el bronx

Resumen: Las autoridades fueron alertadas y acudieron lugar de los hechos. El cuerpo será trasladado a Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte y establecer con qué tipo de objeto o golpe fue impactada su cara.

Minuto30.com .- Un hombre fue hallado sin vida en el centro de Medellín la tarde de este jueves. El macabro descubrimiento se produjo en la calle 56 con carrera 54, sector conocido como el Bronx, y la víctima presentaba una visible laceración en la frente.

Las autoridades fueron alertadas y acudieron lugar de los hechos. El cuerpo es trasladado a Medicina Legal, donde se le practica la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte y establecer con qué tipo de objeto o golpe fue impactada su cara.

De momento, la identidad de la persona fallecida y los móviles del crimen son desconocidos.

