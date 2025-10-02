Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Con mera chamba en la frente! Lo encontraron muerto por el bronx

Minuto30.com .- Un hombre fue hallado sin vida en el centro de Medellín la tarde de este jueves. El macabro descubrimiento se produjo en la calle 56 con carrera 54, sector conocido como el Bronx, y la víctima presentaba una visible laceración en la frente.

Las autoridades fueron alertadas y acudieron lugar de los hechos. El cuerpo es trasladado a Medicina Legal, donde se le practica la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte y establecer con qué tipo de objeto o golpe fue impactada su cara.

De momento, la identidad de la persona fallecida y los móviles del crimen son desconocidos.

