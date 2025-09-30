Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Movilidad reducida en el Centro de Medellín por un siniestro vial frente al Parque Botero. Autoridades atienden el accidente y recomiendan a conductores tomar precauciones en la Calle 53 con Carrera 52.

Accidente por el Parque Botero dejó la movilidad paralizada y la policía tuvo que intervenir

En las horas de la tarde de este martes, 30 de septiembre, se registró un accidente que está generando graves afectaciones a la movilidad en el centro de Medellín. El hecho ocurrió en la Calle 53 con Carrera 52, específicamente frente al Parque Botero y el sector conocido como Carabobo.

El siniestro vial se presentó en el carril que circula en sentido Oriente – Occidente, obstaculizando significativamente el tráfico y provocando una fuerte movilidad reducida en una zona ya congestionada.

Aunque aún no se conocen detalles del hecho, al parecer hay una persona herida. La presencia de agentes de la Policía Nacional se encuentra controlando la situación mientras el equipo médico llega al lugar.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a transitar con extrema precaución y, de ser posible, tomar rutas alternas.

