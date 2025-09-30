¡Junior retomó el liderato! Así quedaron los equipos de Antioquia en la tabla de posiciones de la Liga

Resumen: Luego de la fecha 13 de la Liga BetPlay, Junior recuperó el liderato con 25 puntos gracias a su victoria y la derrota de Atlético Bucaramanga (24 pts), que ahora es segundo. Independiente Medellín (24 pts) se mantiene sólido en la tercera posición, seguido por la sorpresa Fortaleza (24 pts) en cuarto lugar, mientras que Atlético Nacional (23 pts) escaló al quinto puesto con dos triunfos consecutivos. El grupo de los ocho lo completan Tolima (20 pts), Santa Fe (20 pts) y Alianza (19 pts), mientras que equipos grandes como América de Cali y Millonarios se encuentran en las casillas 13 y 15, respectivamente, con pocas opciones de clasificar a los cuadrangulares.
Junior, con su victoria y la derrota de Atlético Bucaramanga, retomó el liderato de la Liga BetPlay, mientras el DIM y Atlético Nacional siguen sólidos entre los 8.
Jugada la fecha trece de la competencia, los barranquilleros lideran con 25 puntos, a solo 5 se asegurarse en los cuadrangulares.
A Junior lo sigue a un punto Atlético Bucaramanga que perdió el liderato tras caer frente a Fortaleza 2-1.
En la tercera casilla se encuentra Independiente Medellín con 24 puntos, los mismos que Bucaramanga que es segundo pero con menor diferencia de goles.
Fortaleza sorprende en la cuarta casilla, también con 24 puntos, es decir igual a 1 del líder y en la lucha por meterse a cuadrangulares.
Atlético Nacional, que con técnico interino, ya suma dos victorias en línea y se ubica quinto en la tabla de posiciones con 23 puntos.
Deportes Tolima es sexto con 20 puntos, mientras Independiente Santa Fe con 20 puntos es séptimo y finalmente Alianza es octavo con 19 puntos.
Los otros dos equipos de la ciudad están por fuera del grupo de los 8. Águilas Doradas se ubica en el puesto 14 y Envigado está en la casilla 16.
La tabla de posiciones muestra a varios grandes en apuros. América de Cali en la casilla 13 con 14 puntos, ve muy complicada la clasificación a los cuadrangulares.
Por su parte Millonarios, el otro equipo grande del país, está en el puesto 15 con 14 puntos, también, junto con la mecha, viendo difícil la clasificación.
