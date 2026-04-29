Tragedia en la vía a Palmitas: autoridades lamentan muerte tras fuerte accidente

Las autoridades de Medellín se pronunciaron tras el siniestro vial registrado en la vía hacia el corregimiento de San Sebastián de Palmitas, en el occidente de la ciudad, que dejó como saldo una mujer fallecida y dos personas lesionadas. El hecho ocurrió en un tramo de alta circulación y generó afectaciones en la movilidad durante varias horas.

Desde la Secretaría de Movilidad expresaron su preocupación por lo ocurrido y lamentaron la pérdida de la vida en este siniestro, al tiempo que reiteraron el llamado a la prudencia en las vías.

En el incidente se vieron involucrados tres vehículos: un camión, un automotor particular y un tractocamión.

La emergencia se presentó en un punto específico de la vía que conecta a Medellín con esta zona rural, lo que obligó al cierre total del corredor durante la noche mientras los organismos de atención realizaban las labores de inspección, levantamiento y remoción de los vehículos implicados en el siniestro.

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Como consecuencia de la situación, se implementaron medidas especiales para mitigar el impacto en la movilidad. Entre ellas, el uso del túnel de Occidente en modalidad de contraflujo durante las primeras horas del día, así como la habilitación parcial de la vía mientras avanzaban los trabajos en el lugar.

Las autoridades insistieron en la importancia de respetar las normas de tránsito, conducir con precaución y atender las indicaciones del personal en carretera, especialmente en zonas con condiciones complejas de movilidad.

Finalmente, reiteraron su mensaje de solidaridad con los familiares de la víctima del accidente y aseguraron que se adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

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