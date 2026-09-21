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    ¡A la lata por la ciclorruta en Llanogrande! Camioneta por poco arrolla a varios ciclistas por hacerle quite al taco

    El hecho quedó registrado en video a las 7:22 de la noche de este domingo 20 de septiembre

    Publicado por: SoloDuque

    ¡A la lata por la ciclorruta en Llanogrande! Camioneta por poco arrolla a varios ciclistas por hacerle quite al taco

    Resumen: La temeraria maniobra generó pánico en la vía. Según el reporte ciudadano, la invasión del carril por poco desata una tragedia. Los testigos y el material audiovisual describen el automotor como una camioneta pickup de gran tamaño, de color negro u oscuro, con características físicas muy similares a las de una Ford F-150.

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    Minuto30.com .- Un grave caso de imprudencia vial fue denunciado en las últimas horas por la comunidad en el sector de Llanogrande, específicamente en la vía hacia El Tablazo (Oriente antioqueño). Un conductor, en un aparente acto de intolerancia para evadir la congestión vehicular, decidió transitar por la ciclorruta, poniendo en riesgo inminente la vida de los deportistas y transeúntes de la zona.

    El hecho quedó registrado en video a las 7:22 de la noche de este domingo 20 de septiembre. En las imágenes se observa cómo el conductor, al parecer desesperado por el tráfico habitual del sector, decide saltarse la fila de vehículos utilizando el espacio exclusivo para bicicletas.

    Los testigos y el material audiovisual describen el automotor como una camioneta pickup de gran tamaño, de color negro u oscuro, con características físicas muy similares a las de una Ford F-150.

    a la lata por la ciclorruta

    Pánico por imprudencia vial en Llanogrande

    La temeraria maniobra generó pánico en la vía. Según el reporte ciudadano, la invasión del carril por poco desata una tragedia, ya que la camioneta estuvo a punto de embestir a un grupo de ciclistas que se desplazaban legítimamente por su ruta.

    Ante la gravedad de esta infracción, la comunidad que difundió el video hace un llamado urgente a las autoridades de tránsito para que, mediante las evidencias compartidas y el rastreo de cámaras de seguridad del sector, se logre identificar, ubicar y sancionar de manera ejemplar al conductor responsable de esta imprudencia.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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