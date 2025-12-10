El director técnico de la Selección Colombia Femenina de Mayores, Ángelo Marsiglia, ha sido seleccionado por la FIFA para integrar su prestigioso Programa de Mentores para Entrenadoras.

Esta designación coloca al estratega colombiano en un selecto grupo élite de solo 20 directores técnicos a nivel global, quienes guiarán a entrenadoras talentosas en el desarrollo de sus carreras.

Marsiglia se une a figuras destacadas del fútbol femenino mundial, como Desiree Ellis (Sudáfrica), Joe Montemurro (Australia) y Corinne Diacre (Francia).

El nombramiento de Marsiglia destaca por su importancia para el continente, ya que él y Arthur Elías, estratega de la Selección Femenina de Brasil, son los dos únicos representantes de Sudamérica en el programa.

El técnico de la ‘Sele’ será el mentor de Ana Patricia Aguilar Córdoba, actual entrenadora de la Selección Sub-20 Femenina de Costa Rica.

El proyecto, que tendrá una duración de 18 meses, busca fortalecer los procesos actuales de las aprendices, acompañar su desarrollo profesional y consolidar una comunidad global de intercambio de conocimientos.

Ángelo Marsiglia, elegido por FIFA para su grupo élite de 20 mentores internacionales

Para dar inicio a este programa, que incluye tres talleres presenciales, sesiones virtuales y visitas de intercambio, el entrenador colombiano arribó esta semana a San José, capital costarricense.

Marsiglia expresó su honor por la designación: “Es un honor representar a Colombia en un programa que impulsa el crecimiento del fútbol femenino. Para mí, como parte de la Federación Colombiana de Fútbol, es un privilegio haber sido elegido […] para aportar desde mi experiencia como seleccionador nacional”.

El entrenador destacó que confía en que este intercambio de experiencias no solo le permitirá compartir sus conocimientos, sino también aprender y, en consecuencia, fortalecer el fútbol de la región y el deporte femenino en general.

Esta iniciativa subraya el compromiso de la FIFA con la equidad de género en el fútbol.

Sobre los objetivos del programa, Jill Ellis, directora general de fútbol de la FIFA y dos veces campeona del mundo, señaló que la labor del organismo es “tratar de mitigar algunas de esas barreras” que enfrentan las mujeres en el ámbito de la dirección técnica, ya sean financieras o de apoyo.

Ellis concluyó que la meta es “minimizar el número de obstáculos que existen para que las mujeres lleguen a ser entrenadoras”, haciendo de la participación de Marsiglia un paso clave en esta estrategia global.

