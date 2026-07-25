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Resumen: María Fernanda, una joven venezolana de 20 años, fue asesinada, al parecer por su compañero sentimental, tras una acalorada discusión. El presunto agresor, un pensionado del Ejército le doblaba la edad

Feminicidio en el Limonar 1: A María Fernanda la mató a bala su pareja en un ataque de celos

Minuto30.com .- El sector de Limonar 1 se encuentra de luto tras un violento caso de feminicidio ocurrido la noche del 24 de julio. María Fernanda López Castellanos, una joven venezolana de 20 años, habría sido asesinada por su compañero sentimental tras una acalorada discusión. El presunto agresor, un pensionado del Ejército que le doblaba la edad, fue capturado en el lugar de los hechos.

Los habitantes del sector Limonar 1, en el corregimiento de San Antonio de Prado, vivieron momentos de terror sobre las 11:30 p.m. del 24 de julio, cuando una ráfaga de disparos rompió la tranquilidad de la noche en una vivienda ubicada en la Calle 58aa sur con carrera 61.

La víctima de este trágico suceso fue identificada de manera preliminar como María Fernanda López Castellanos, de 20 años y nacionalidad venezolana, quien perdió la vida a manos del hombre con el que convivía.

Los detalles de una noche fatal

Según las primeras versiones extraoficiales, el crimen se habría desencadenado por un violento caso de celos.

La tragedia se desarrolló de la siguiente manera:

El detonante: El presunto victimario habría revisado el teléfono de la joven, encontrando conversaciones con otra persona, lo que desató una fuerte discusión en la residencia.

El arma: En medio del altercado, se presentó un forcejeo físico. El hombre, que portaba un arma de su propiedad, logró accionar el arma de fuego.

El ataque: El individuo habría disparado contra la joven en al menos 7 ocasiones. De manera trágica, María Fernanda recibió al menos 6 impactos de bala, casi todos en el rostro, perdiendo la vida de forma inmediata en el lugar.

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Una relación marcada por los conflictos

El presunto feminicida sería un hombre de 41 años, oriundo del suroeste antioqueño y pensionado del Ejército Nacional.

Testimonios de allegados y vecinos de la comunidad arrojan un panorama alarmante sobre los antecedentes de la pareja:

Mantenían una relación sentimental desde hace aproximadamente 5 años, lo que indica que comenzaron a estar juntos cuando la víctima era apenas una menor de 15 años.

Aunque estuvieron separados durante un tiempo, llevaban un año y medio viviendo juntos en la residencia donde ocurrieron los hechos.

La comunidad señala que sería una pareja sumamente conflictiva; de hecho, la Policía ya había acudido al domicilio en reiteradas ocasiones por altercados previos.

Rápida respuesta de las autoridades

Gracias al llamado de alerta de los vecinos, el cuadrante de la Policía acudió rápidamente al lugar de los hechos, logrando la captura en flagrancia del victimario.

Durante la inspección de la escena del crimen, los peritos recolectaron dos proyectiles y cuatro vainillas calibre 9 mm. La patrulla incautó la pistola utilizada en el ataque, la cual, junto con el capturado, ya fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.