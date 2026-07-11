Resumen: El accidente avenida Regional habría dejado un motociclista muerto en el sector de Ayurá. Las autoridades investigan las causas del presunto siniestro vial.

¡Tragedia en la Av. Regional! Un motociclista habría muerto tras un aparatoso accidente

El Accidente avenida Regional habría dejado un motociclista muerto durante la mañana de este sábado 11 de julio, luego de un presunto siniestro vial registrado en el corredor que conecta Medellín con Envigado, a la altura del sector de Ayurá, en el sur del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho habría ocurrido en sentido sur-norte, cuando, por circunstancias que aún son materia de investigación, el conductor de una motocicleta se habría visto involucrado en un accidente de tránsito.

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Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Envigado, personal de la Secretaría de Movilidad, integrantes de la Policía Metropolitana y equipos de atención prehospitalaria para atender la emergencia y asegurar la zona.

Hasta el momento, la identidad del motociclista no ha sido revelada y tampoco se ha establecido oficialmente si en el siniestro estuvieron involucrados otros vehículos. Las circunstancias que rodearon el hecho continúan siendo objeto de investigación.

Las autoridades serán las encargadas de determinar cómo ocurrió el Accidente avenida Regional y si existieron factores como exceso de velocidad, fallas mecánicas o alguna otra situación que hubiera desencadenado la emergencia.

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