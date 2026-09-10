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    ¡Tragedia en la mañana en la Regional! Motociclista falleció en terrible accidente

    Un lamentable accidente en la Avenida Regional, cerca de Viva Envigado, dejó a un motociclista fallecido y provocó un fuerte trancón.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Tragedia en la mañana en la Regional! Motociclista falleció en terrible accidente
    Foto sacada de redes sociales.
    ¡Tragedia en la mañana en la Regional! Motociclista falleció en terrible accidente

    Resumen: Un accidente vial cobró la vida de un motociclista en la Avenida Regional, a la altura de Envigado, provocando alto flujo vehicular.

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    Un accidente cobró la vida de un ciudadano durante las primeras horas de la mañana de este jueves 10 de septiembre en el sur del Valle de Aburrá.

    Las autoridades de tránsito confirmaron la muerte de un conductor de motocicleta tras verse involucrado en un accidente de circulación ocurrido sobre la transitada Avenida Regional, en el municipio de Envigado.

    El trágico siniestro tuvo lugar en el sentido sur–norte, en las inmediaciones del centro comercial Viva Envigado. Tras el fuerte impacto sobre el pavimento, la persona implicada falleció de manera instantánea, lo que obligó al acordonamiento inmediato del área por parte de los organismos de socorro y la Policía de Tránsito.

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    Debido a la magnitud de la colisión, unidades del laboratorio móvil de criminalística se desplazaron al lugar para efectuar la inspección técnica del cadáver.

    Por cuenta de estos procedimientos judiciales, se ordenó la restricción del paso por el carril derecho desde la zona del centro comercial Mayorca en horas de la mañana de este jueves.

    Las causas exactas que desencadenaron este lamentable hecho continúan bajo la investigación de los peritos viales. Hasta el momento se desconoce la identidad del motociclista fallecido.

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