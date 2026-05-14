Motociclista murió tras brutal choque en Las Palmas: la vía quedó cerrada

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Resumen: Accidente en Las Palmas dejó un motociclista muerto y obligó al cierre de la vía.

Un grave accidente de tránsito se registró en la mañana de este jueves 14 de mayo sobre la vía Las Palmas, dejando como saldo un motociclista fallecido y afectaciones en la movilidad entre Medellín y Rionegro.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 14 de Las Palmas, donde, según los primeros reportes, un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida luego de chocar violentamente contra un poste mientras se movilizaba en motocicleta. Las circunstancias que rodearon el accidente son materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito.

Tras el hecho, organismos de emergencia y agentes de movilidad llegaron al lugar para atender la situación y adelantar la inspección judicial correspondiente.

Debido a las labores realizadas en la zona, se presentó cierre total en la doble calzada de Las Palmas en sentido Rionegro – Medellín.

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A través de los canales oficiales de movilidad se informó que la restricción se mantiene específicamente en el sector de la glorieta Sancho Paisa, a la altura del kilómetro 16+750 de la doble calzada, lo que ha generado congestión vehicular durante las primeras horas de la mañana.

Las autoridades recomendaron a los conductores que transitan por Las Palmas tomar vías alternas mientras avanzan las labores de atención y retiro del vehículo involucrado en el accidente.

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(07:50) 🔴 #AEstaHora tenemos cierre en doble calzada Las Palmas en sentido Rionegro – Medellín, Km 16+750, sector Glorieta Sancho Paisa (Doble Calzada), por accidente de tránsito. 💡 Toma vías alternas. @GobAntioquia @ObrasAntioquia #TúnelDeOrienteHoy pic.twitter.com/Qsa239tuby — Concesión Túnel Aburrá Oriente (@ConcesionTAO) May 14, 2026

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