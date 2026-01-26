Resumen: Un motociclista murió este lunes tras un choque con una tractomula en la Autopista Sur con calle 25. Hay cierre total en la calzada occidental.

¡Tragedia en la Autopista Sur! Motociclista murió tras quedar bajo las llantas de una tractomula

Una tarde trágica se vive este lunes 26 de enero en las vías de Medellín. Sobre las 2:00 p.m., un violento siniestro de tránsito paralizó el flujo vehicular en la Autopista Sur, a la altura de la calle 25.

El choque, que involucró a un motociclista y un vehículo de carga tipo tractomula, dejó inicialmente a dos personas con heridas de gravedad, quienes fueron auxiliadas por paramédicos y trasladadas de urgencia a un centro asistencial cercano.

Pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, el reporte médico confirmó el fallecimiento de uno de los accidentados debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

Lea también: A la cárcel mujer señalada de lanzar a su suegra por las escaleras tras violenta riña familiar en Medellín

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El siniestro ocurrió en la calzada occidental, sentido norte-sur, donde el cuerpo del motociclista y el vehículo pesado quedaron ocupando gran parte de la vía, lo que obligó a las autoridades de tránsito a realizar un cierre total de este costado para facilitar las labores de los organismos de socorro y la posterior inspección judicial.

Las autoridades recomendaron a los conductores que se desplazan hacia el sur del departamento tomar la calzada oriental como vía alterna o buscar rutas por la Avenida Guayabal para evitar quedar atrapados en el embotellamiento.

Más noticias de Medellín