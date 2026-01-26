Resumen: Una mujer fue enviada a la cárcel en Medellín por su presunta responsabilidad en un hecho de violencia intrafamiliar ocurrido en el barrio La Francia. Según la investigación, habría agredido a sus hijos, amenazado a su pareja con un arma blanca y causado graves lesiones a su suegra, por lo que enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar agravada.

A la cárcel mujer señalada de lanzar a su suegra por las escaleras tras violenta riña familiar en Medellín

Una mujer de 34 años fue enviada a un centro carcelario por decisión de un juez de control de garantías, tras ser señalada de protagonizar un violento episodio de agresión contra varios integrantes de su núcleo familiar en Medellín.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 18 de enero en una vivienda del barrio La Francia, donde la procesada habría maltratado física y verbalmente a sus hijos menores de edad. La situación escaló cuando su compañero sentimental le reclamó por el trato hacia los niños, momento en el que la mujer presuntamente lo intimidó con un arma cortopunzante delante de los padres de él.

En medio del altercado, la madre del hombre, una adulta mayor de 65 años, intentó intervenir para calmar la discusión. Sin embargo, según el proceso judicial, la mujer habría sido agredida con una patada en el abdomen que provocó su caída por las escaleras del inmueble.

Como consecuencia del golpe, la víctima sufrió múltiples fracturas y recibió una incapacidad médico-legal de 100 días, lo que llevó a las autoridades a considerar la gravedad de las lesiones al momento de evaluar la situación jurídica de la presunta agresora.

La Fiscalía imputó a la mujer los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambos agravados. Durante la audiencia, la procesada no aceptó los cargos y continuará vinculada al proceso mientras permanece privada de la libertad.

Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia intrafamiliar y recordaron que este tipo de conductas constituyen delitos que pueden acarrear severas sanciones penales.