Resumen: Para reforzar la seguridad, Medellín recibió a 480 nuevos uniformados, incluyendo 350 soldados del Ejército y 130 policías especializados. Este contingente forma parte de una estrategia integral que busca combatir la criminalidad con patrullajes 24 horas, controles conjuntos y tecnología de videovigilancia. Según el alcalde Federico Gutiérrez, el objetivo es desmantelar las estructuras criminales y asegurar que la ciudad no sea un refugio para delincuentes. La llegada de este grupo, que incluye miembros de Fuerzas Especiales y expertos del Gaula y la Sijín, ya está generando resultados, como la reciente captura de un importante líder de las FARC en el sector de Manrique.

Medellín fortalece su lucha contra la criminalidad. Con un mensaje de firmeza y seguridad, la ciudad recibió a 480 nuevos uniformados, quienes se integran a una estrategia de blindaje institucional para garantizar la tranquilidad de sus habitantes.

Este nuevo contingente está compuesto por 350 soldados del Ejército Nacional y 130 policías especializados, que ahora forman parte de un plan integral.

Este despliegue de fuerza incluye patrullajes 24 horas, controles conjuntos y el uso de tecnología avanzada como la videovigilancia, todo orientado a desmantelar las estructuras criminales que operan en la región.

El alcalde Federico Gutiérrez fue claro en su discurso durante la bienvenida a los uniformados, en el Batallón de Infantería #10 Atanasio Girardot-Bomboná.

«Medellín no puede ser guarida de criminales. Vamos a seguir combatiendo», afirmó el mandatario subrayando el compromiso de su administración de enfrentar de manera directa a los grupos que intentan sembrar el terror.

Un nuevo escudo para Medellín: 480 uniformados blindan la ciudad

La llegada de estos uniformados no es un hecho aislado, sino parte de una ofensiva que ya está dando resultados.

En el sector de Manrique, fue capturado alias ‘el Sastre’ o ‘el Pío’, un importante logístico del frente 36 de las Farc.

Esta detención es una muestra de la contundencia de las operaciones que se están llevando a cabo en el territorio.

Los 480 miembros de la fuerza pública, incluyendo tropas de Fuerzas Especiales, el Bloque de Búsqueda y expertos del Gaula y la Sijín, ya están listos para el combate, con la misión clara de neutralizar cualquier amenaza y proteger a la ciudadanía.

Con este refuerzo, se espera una intensificación de los megaoperativos, consolidando a Medellín como una ciudad donde el crimen no tiene cabida.

Gracias siempre a nuestros Soldados y Policías de la Patria . pic.twitter.com/0anzuOLp2o — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 13, 2025

